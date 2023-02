Nach einigem Hin und Her steht ein neuer Starttermin für die Rettungskapsel Sojus MS-23. Sie soll am 24. Februar Richtung ISS fliegen, um drei gestrandete Astronauten von der Raumstation zu holen. Wie kommen Dmitri Petelin, Sergej Prokopjew und Frank Rubio von der ISS wieder zurück auf die Erde - und vor allem wann? Darüber musste sich die russische Weltraumföderation Roskosmos in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gedanken ...

