Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Silber Philharmoniker 1/1 +1,71% auf 27,97, davor 7 Tage im Minus (-10,1% Verlust von 30,59 auf 27,5), Telekom Austria -0,7% auf 7,08, davor 5 Tage im Plus (9,52% Zuwachs von 6,51 auf 7,13), Bawag -0,68% auf 58,4, davor 4 Tage im Plus (6,14% Zuwachs von 55,4 auf 58,8), Marinomed Biotech -0,63% auf 47,3, davor 3 Tage im Plus (6,73% Zuwachs von 44,6 auf 47,6), Uniqa -0,38% auf 7,93, davor 3 Tage im Plus (1,4% Zuwachs von 7,85 auf 7,96), AT&S -2,34% auf 31,25, davor 3 Tage im Plus (6,67% Zuwachs von 30 auf 32), Lenzing -0,71% auf 69,6, davor 3 Tage im Plus (2,34% Zuwachs von 68,5 auf 70,1), Amag -0,55% auf 36,1, davor 3 Tage im Plus (4,31% Zuwachs von 34,8 auf 36,3), Wiener Privatbank +3,57% auf 5,8, davor 3 Tage im Minus (-7,44% Verlust von 6,05 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...