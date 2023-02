Die Zertifikate-Emittentin iMaps ETI AG erweitert ihr Produktportfolio um ein weiteres Themenzertifikat. Das iMaps Kuyas Premium Select ETI (ISIN: DE000A3G2656) ist ein börsengehandeltes Investmentprodukt, das auf den Trading-Strategien des erfahrenen Startraders Orkan Kuyas basiert. Kuyas ist seit Jahrzehnten an den Börsen aktiv und handelt eine Vielzahl von Wertpapieren - von Aktien und Futures bis hin zu verbrieften Derivaten. Bekannt ist er auch für sein Buch "Das große Buch des Tradings". Kuyas ist Senior Portfolio Manager bei der PP Asset Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen wurde als Investment Manager des Basiswertes eingesetzt. Das Zertifikat ist seit wenigen Wochen an der Börse Stuttgart notiert. Ebenso wie bei allen anderen ...

