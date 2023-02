Frequentis unterstützt das US-Verteidigungsministerium mit Tests der Digital-Tower-Technologie auf der Air Force Base in Georgia. Die Moody Digital-Tower-Lösung ermöglicht laut Frequentis die Kontrolle eines Flugplatzes mit mehreren parallelen Pisten. Die Lösung nutzt fortschrittliche Augmentation, um ein verbessertes Situationsbewusstsein für die Kontrolle einer Vielzahl von Flugzeugtypen, einschließlich militärischer und ziviler Flugzeuge, zu schaffen. Bereits im jahr 2021 wurde auf der Homestead Air Reserve Base in Florida die erste Evaluierung des Remote Digital Tower Evaluierungsprogrammes des US-Verteidungsministeriums erfolgreich abgeschlossen. "Nach dem Erfolg sowohl in Homestead als auch in Moody hat das Interesse an unserer ...

