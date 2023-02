Philipp Morris: der Marlboro-Mann reitet wieder im Aufwärtstrend!

32.1 % der gesamten Nettoeinnahmen bei aus rauchfreien Produkten. Der Tabakkonzern Philipp Morris (PM) sattelt um! Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: PM ISIN: US7181721090

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Tabakkonzerns hatte kurz vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ihr Allzeithoch erreicht und rauschte dann innerhalb weniger Tage um rund 20 Prozent in die Tiefe. Beim Blick auf die vergangenen sechs Monate sehen wir ein Plus von rund 2 Prozent und erkennen, dass sich das Wertpapier wieder in einem Aufwärtstrend etabliert hat. Nach dem Rücksetzer der letzten Tage wäre eine Stabiliserung in Höhe der gleitenden Durchschnitt wünschenswert.

Chart vom 16.02.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 101.82 USD





Meine Expertenmeinung zu PM

Meinung: Philipp Morris ist bekannt für seine Zigartettenmarken wie Marlboro, Chesterfield und L&M, hat sich aber zum Ziel gesetzt, zum rauchfreien Unternehmen zu werden. Bereits 32.1 Prozent der Nettoeinnahmen resultieren aus rauchfreien Produkten. Eine bedeutendee Rolle sollen dabei Heated Tobacco Units (HTUs) spielen, die sich gerade in Russland und der Ukraine gut entwickelt hatten. Trotz der widrigen Umstände lag der Gewinn 2022 nur knapp unter dem Vorjahresergebnis und die Aktionäre dürfen sich über eine kleine Dividendensteigerung freuen.

Setup

Mögliches Setup: Bei einer Stablisierung der Kurse wie oben beschrieben wäre ein Einstieg in Long-Richtung denkbar. Das genaue Setup würde dann wahrscheinlich noch etwas Finetuning benötigen. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 1. Februar. Die nächsten Quartalszahlen kommen erst am 11. Mai, so dass wir recht lange drinbleiben könnten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PM.

Veröffentlichungsdatum: 20.02.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.