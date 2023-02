STRONG BUY: Analyst sieht 215 % Kursziel! Profitieren Sie mit dieser Aktie von der neuen Uran-Hausse!

Anzeige / Werbung

Kernenergie wird in den kommenden Jahren einen einzigartigen Platz beim Übergang von fossilen Brennstoffen zu nachhaltiger Energie einnehmen! Daran besteht kein Zweifel! Wer hier clever investiert, kann Geld verdienen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

für diese Transformation muss Uran abgebaut werden. Denn nur Kernenergie kann bisher und auch in Zukunft nahezu CO2-freien Grundlaststrom liefern, ohne anfällig zu sein von der "On-and-Off'-Natur, die mit Solar- und Windenergie einhergeht!

Die Uran-Preis-"Pusher'!

Weltweit wird Kernenergie in über 30 Ländern aus über 440 Reaktoren erzeugt, Tendenz stark steigend. Das gilt umso mehr, als Atomkraft jährlich 1,5 Gigatonnen an globalen Emissionen und 180 Milliarden Kubikmeter an globalem Gasbedarf vermeidet. Diese Errungenschaften werden gerade heute stärker denn je gebraucht.

Aktuell treiben neun EU-Länder unter der Führung von Frankreich eine Initiative voran, wonach durch Atomstrom gewonnener Wasserstoff in die "Renewable Energy Directive III' aufgenommen werden soll, in der der Anteil der Erneuerbaren Energie in der EU geregelt ist. Auch dieser Vorstoß sollte ein weiterer Treiber für den Anstieg des Anteils der Atomenergie an den EU-Stromkapazitäten sein.

Quelle: Internationale Energie Agentur: Electricity Market Report 2023

Hinzu kommen Atomkraft-Schwergewichte wie beispielsweise China, die beim Neubau von Kernkraftwerken mächtig aufs Tempo drücken oder auch Japan, das seine Reaktoren wieder schneller an das Netz anschließen und länger laufen lassen und bereits bis Mitte diesen Jahres weitere 17 Reaktoren in Betrieb haben möchte.

+++ USA: Milliarden für Atomstrom +++

In den USA macht die Regierung derweil Milliarden USD locker, um seine Uranreserven von inländischen Uran-Produzenten füllen zu lassen und um Kredite für laufende Reaktoren zu vergeben, denen aufgrund zu geringer Wirtschaftlichkeit andernfalls die Abschaltung droht.

+++ Politik und Fonds "pushen' den Uranpreis +++

Im Gleichschritt zum wachsenden Kernenergie-Anteil im globalen Strommix, gewinnt auch die Versorgung mit Uran an strategischer und übergeordneter Bedeutung. Angesichts der steil steigenden Nachfrage in den nächsten Jahrzehnten und mit Hinblick auf das entstehende Uran-Defizit "pusht' damit auch die Politik den Preis für U3O8 mächtig nach oben.

Das tut sie parallel zu großen Uranfonds, die physisches Uran in großen Mengen kaufen und damit sowohl ihren Wert steigern wie auch den von Uran weiter befeuern.

Einmal viel weiter oben angekommen, trifft die steigende Nachfrage dann auf Unternehmen, die aufgrund ihrer Projekt-Pipelines und ihrer Flexibilität auf praktisch jedes Uran-Szenario reagieren können und sich damit prominent auf dem Radar der Anleger platzieren.

Ein solches Unternehmen und echter Geheim-Tipp ist für uns Labrador Uranium (WKN: A3DE7M).

Noch fast unbekannt hat die Firma eine glänzende Zukunfts vor sich. Wie man aus gut informierten Kreisen hört, könnte hier sogar ein Mega-Deal anstehen! Wenn wir recht behalten, knallt die Aktie schon sehr bald nach oben. Deshalb jetzt sofort handeln und die Stücke ins Depot legen…

Dieser Ausnahme Uranplayer ist an der Exploration und Erschließung von Uranprojekten in Labrador (Kanada) beteiligt und hält eine dominante Landposition von mittlerweile mehr als 139.000 ha im produktiven "Central Mineral Belt' ("CMB') in Zentral- und im Norden Labradors.

Derzeit treibt Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) vor allem das "CMB'-Projekt im Distriktmaßstab voran, welches die MEGA-Lagerstätten "Moran Lake' und "Mustang Lake' beinhaltet. Das heißt also:

+++ Signifikantes Wachstum voraus +++

Das Hauptaugenmerk der ersten Bohrkampagne auf "Moran Lake', dem am weitesten fortgeschrittenen Projekt innerhalb der "Central Mineral Belt'-Liegenschaft, lag auf der Bestimmung der bekannten Mineralisierung im Kontext des breiteren "Moran Lake'-Trends und seines zusammengesetzten strukturellen Rahmens.

Sieben Bohrungen über eine Gesamtlänge von rund 2.195 m wurden gebohrt, deren Analyseergebnisse Spitzenergebnisse von bis zu 0,31 % U3O8 lieferten!

Quelle: Labrador Uranium

Weitere signifikante Erkenntnisse, die gewonnen wurden, waren:

Fünf Bohrungen überprüften erfolgreich die strukturell kontrollierte Uranmineralisierung am südwestlichen Ende der "Moran Lake C'-Zone;

Zwei Bohrungen überprüften sehr erfolgreich Uranziele, die aus einer Kombination radiometrischer und magnetischer Anomalien sowie Schwerkraftanomalien abgeleitet wurden;

Weitere strukturelle Ausläufer der bekannten Uranmineralisierung wurden durchteuft, die möglicherweise die Mineralisierung in Fallrichtung signifikant erweitern;

Die Bohrungen ML-200, ML-201 und ML-204, die im südwestlichen Ausläufer der "Moran Lake C'-Zone niedergebracht wurden, durchteuften Zonen mit Radioaktivität, wobei in ML-200 ein Spitzenwert von 2.900 cps gemessen wurde!

Auch auf "Mustang Lake' wurden hervorragende Fortschritte gemacht, die das Unternehmen nun in die Lage versetzen, im kommenden Frühjahr magnetische "UAV'-Untersuchung und bodengestützte Schwerkraftmessung durchzuführen. Diese zielt auf eine Uranmineralisierung ab, die der benachbarten "Michelin'-Lagerstätte sehr ähnlich ist! Auch von dieser Seite können wir mit spannenden News rechnen.

Die Exploration eines großen Uranprojekts in Neufundland!

"Moran Lake' befindet sich innerhalb eines echten Uranlagers im "Central Mineral Belt'. Dieser Gürtel beherbergt mehrere andere Uranlagerstätten, darunter das fortgeschrittene "Michelin'-Projekt von Paladin Energy. Die auf "Moran Lake' beherbergte Zone "C' zum Beispiel war zwischen 2006 und 2013 Gegenstand erheblicher Explorationsaktivitäten.

Paladin Energy hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von fast 1,6 Mrd. CAD, da sich deren Aktienkurs seit Anfang März 2020 um den Faktor 13 verteuert hat! Wir sehen also, was für Renditen bei solchen TOP-Aktien möglich sind, auch bei Labrador Uranium (WKN: A3DE7M)!

Ein weiteres vielversprechendes Projekt von Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) trägt den klangvollen Namen "Notakwanon'! Dieses im Norden von Labrador befindliche Projekt wurde von Altius Minerals eingebracht und überspannt die Grenzen der Provinzen Churchill und Nain.

Altius schloss 2006 ein Basisexplorationsprogramm ab, das zur Entdeckung einer Uranmineralisierung führte, die in Labrador einzigartig ist. Frühere Explorationsarbeiten identifizierten eine Gruppe von Uranprospektionsgebieten mit mehr als 20 Vorkommen. Radiometrische Untersuchungen durch Altius Minerals ergaben breite erhöhte Reaktionen rund um die Vorkommen. Drei Hauptzonen mit Spuren einer hochgradigen Uranmineralisierung wurden identifiziert, darunter:

"Rumble'-Stichproben mit bis zu 3,49 % U3O8 und Sägeschnitt-Proben mit bis zu 0,48 % U3O8 über 2,5 m. Weitere "Old School'-Stichproben ergaben bis zu 2,08 % U3O8.

"Notak-1'-Stichproben ergaben bis zu 1,81 % U3O8.

Der Hammer ist: Der gesamte "Central Mineral Belt' wird schon rund 50 Jahre exploriert, weshalb Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) über einen gewaltigen Datensatz an zusätzlichen Informationen verfügt! Über 140 Ziele wurden dadurch schon für weitere Explorationsarbeiten identifiziert!

Labrador Uranium akquirierte mit "Anna Lake' und "Moran B' zwei "Power-Potenzial'-Landpakete!

Mit dem Abschluss der Übernahme der hochgradigen Projekte "Anna Lake' und "Moran Lake B' setzt Labrador Uranium seinen Konsolidierungskurs im gehaltvollen "Central Mineral Belt' konzentriert fort und erweitert damit seine ohnehin schon beeindruckende Landposition in dieser Gegend um zwei weitere "Power-Pakete'.

Für 5 Millionen Stammaktien zu je 0,32 CAD pro Aktie und der Übernahme einer 2 %igen Nettoschmelzgebühr gehen die Landpakete in den Besitz von Labrador Uranium über. Dafür bekommt der kanadische Top-Uran- und Vanadium-Player erstklassige Explorationsziele mit phänomenalen historischen Ressourcen und grandiosen Aussichten auf weiteres dynamisches Wachstum!

"Anna Lake' bietet 1A-Aussichten auf außergewöhnliche Vorkommen!

Satte 5,1 Millionen Tonnen "abgeleitete'-Mineralressourcen mit einem Durchschnittsgehalt von im Schnitt sagenhaften 0,044 % U3O8 mit 4,91 Millionen Pfund U3O8 - das sind die historischen Schätzungen, auf die Labrador Uranium seine künftigen Explorationen auf diesem prosperierenden Projekt aufbauen kann - ein Projekt, das eine Streichlänge von 750 m aufweist und in alle Richtungen für weiteres hochgradiges Potenzial offen ist.

Zusätzlich zu diesen herausragenden Aussichten kann sich das "Anna Lake'-Grundstück damit rühmen, nur 15 km von der Lagerstätte "Michelin' und damit in sehr hochgradiger Nachbarschaft zu liegen, dessen spektakuläres Potenzial von 82,2 Millionen "gemessenen und angezeigten'-Pfund Uran weit über dessen geologische Grenzen hinausstrahlt.

Außerdem liegt "Anna Lake' nur 9 km westlich entlang des Streichs des unternehmenseigenen "Melody Hill North'-Projekts und des vielversprechenden "Melody Hill'-Projekts von Paladin Energy. Hier wurden herausragende, hochgradige 28,2 % Uran in Granitblöcken gemessen!

Bei "Moran Lake B' steht das "B' scheinbar für bombastisches Potenzial!

Mit der Akquisition von "Moran Lake B' setzt Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) die strategische Erweiterung des "Moran Lake Trends' fort und sichert sich damit vielversprechendes Potenzial. In historischen Daten gesprochen, konnten frühere Proben großartige Gehalte von 0,087 % U3O8, 0,28 % Cu und 13,23 g/t Ag über 11,8 m zutage fördern, während andere Schürfproben erstklassige 0,46 % Cu, 31,7 g/t Ag und 1,03 g/t Au lieferten und Explorationen aus den Jahren 2006 und 2008 starke Hinweise auf eine bedeutende Uranmineralisierung erbrachten.

Kapitalerhöhung als "Chash-Kissen', auch zur Bestimmung hochgradiger Eisen-Oxid-Kupfer-Gold-Ziele!

Den 10 Mio. CAD-Erlös aus der Kapitalerhöhung hat Labrador Uranium natürlich schon fest für das weitere Wachstum des Unternehmens eingeplant. Mit dem Geld sollen nämlich bedeutende Eisenoxid-Kupfer-Gold-Uran-Lagerstätten ("IOCGU') auf praktisch allen unternehmenseigenen Grundstücken per luftgestützter Gravitationsuntersuchung identifiziert werden. Damit würde sich Labrador einen wertvollen Wettbewerbsvorteil verschaffen und sich prominent als Lieferant und Garant des Übergangs hin zur Elektromobilität positionieren, da neben Uran und Vanadium vor allem auch Kupfer und Gold den Weg hin zur grünen Mobilität der Zukunft ebnen.

Ein bekanntes Beispiel dafür, wie so ein Mix aus kostbaren Rohstoffen den Wachstumsturbo zünden kann, ist die "Olympic Dam'-Mine in Süd-Australien, die größte Uranmine der Welt, die gleichzeitig ein Kupfer, -Eisen- und Gold-Projekt darstellt. Umso vielversprechender sind also die "IOCG'-Ziele, auf die Labrador Uranium bei seinem "Moran Lake'- und "Anna Lake'-Projekt (neben Radium und Lithium) bisher gestoßen ist und wahrscheinlich auch in anderen Teilen seines hochgradigen "Central Mineral Belt'-Landpakets stoßen wird.

Deshalb sollte man gerade jetzt wieder auf Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) setzen!

Labrador Uranium bietet Ihnen:

eine sensationelle Investment-Gelegenheit in einem Multi-Commodity-Metallgürtel, der sich in einer absolut sicheren "Tier-1' Bergbaujurisdiktion befindet!

Eine riesige-Ressourcenbasis, die bereits von historischen Daten untermauert ist, aber dennoch extrem hohes Entdeckungspotenzial bietet!

Ein hervorragend finanziertes TOP-Unternehmen mit einer außergewöhnlich starken Aktionärsbasis!

Eine Entdeckung von Multi-Millionen Pfund Uran und Vanadium, die von nachweislichen Profis gemacht wird!

Eine Unternehmensbewertung die fast 10 % durch Cash hinterlegt ist!

https://www.youtube.com/watch?v=dJDocc04h7A

Fazit: Kaufempfehlung und Kursziel sind gerechtfertigt!

Als "Aufstrebender Uranexplorationsführer in Labrador" betitelte Analyst Dave Talbot Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) in seinem 28-seitigem Report. Darin nannte er Labrador Uranium als ein "neues und einzigartiges Explorationsvehikel" welches sich ein Weltklasse Projektportfolio aufgebaut hat.

Aufgrund der einzigarten Projekte in besten Jurisdiktionen sieht der Analyst ein Kursziel von 1,20 CAD, was vom derzeitigen Kurs einem Kurspotenzial von rund 215 % entspricht!

Wir schließen uns Dave Talbot an, da wir zudem das Management für absolute Experten halten, das obendrein noch auf die Expertise von Consolidated Uranium, Mega Uranium und Altius Minerals zurückgreifen kann.

Und dass es diese Experten können, haben sie zuletzt bei der Muttergesellschaft Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) bewiesen, deren Investoren nachweislich mehrere hundert Prozent verdienen konnten! Und wo wir gerade dabei sind, Consolidated Uranium hält übrigens rund 27 % der ausstehenden Aktien von Labrador Uranium! Also sollte auch von diesem Unternehmen ein gesteigertes Interesse an einer erfolgreichen Arbeit ausgehen! Ein weiterer Ankerinvestor ist die Altius Minerals Corporation, die mit 14 % ebenfalls einen gewichtigen Anteil hält und sehr erfolgsverwöhnt ist!

Wir sollten also davon ausgehen können, dass keiner der Ankerinvestoren sich zu billig von seinen Aktien trennen wird, was wiederum Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) zu einem sehr marktengen Titel macht. Auch wenn die Aktie etwas unter die Räder gekommen ist, sind wir, wie auch die Ankerinvestoren, weiterhin von den hervorragenden Erfolgsaussichten des Unternehmens vollends überzeugt! Und die derzeitige Marktkapitalisierung von nur rund 22,1 Mio. CAD (15,35 Mio. EUR) ist geradezu lachhaft günstig, für das Unternehmensinventar und die dahinterstehende Expertise! Deshalb sichern Sie sich zügig Anteile an diesem hervorragenden Uran-Explorer!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Labrador Uranium, Ariva.de, World Nuclear Association, eigener Research und eigene Berechnungen, https://www.marketreportsworld.com/global-uranium-industry-research-report-2023-competitive-landscape-market-22359030

Bild-Quellen: https://stock.adobe.com, Labrador Uranium

Dieser Werbeartikel wurde am 20. Februar 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Labrador Uranium zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Labrador Uranium, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Labrador Uranium und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Labrador Uranium im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Labrador Uranium halten, und jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: CA0209361009,CA58516W1041,CA21024C1014,CA50545P3097