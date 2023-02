Ein neuer Unfall, bei dem ein Tesla -Elektroauto in ein stehendes Feuerwehrfahrzeug gerast ist, ruft US-Aufseher auf den Plan. Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA habe den Elektroauto-Hersteller um mehr Informationen dazu ersucht, berichtete der Finanzdienst Bloomberg am Montag. Bei dem Unfall am Wochenende starb der Fahrer des Tesla-Autos.Ein Insasse wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die örtliche Feuerwehr mitteilte. Zunächst blieb unbekannt, ob beim Tesla zum Zeitpunkt des Unfalls ...

