SIG Group AG / Schlagwort(e): Personalie

SIG Group AG: SIG ernennt Chief Technology Officer und Chief Supply Chain Officer



21.02.2023 / 07:00 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG 21. Februar 2023 SIG Group AG ("SIG", "das Unternehmen" oder "die Gruppe") SIG ernennt Chief Technology Officer und Chief Supply Chain Officer SIG gibt heute die Ernennung von Gavin Steiner als Mitglied der Konzernleitung und Chief Technology Officer bekannt. Er übernimmt die Position von Ian Wood, der Chief Supply Chain Officer wird. Gavin Steiner kommt von Nestlé, wo er 27 Jahre lang umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Innovation und Qualitätsmanagement gesammelt hat. Seit 2018 ist er Vice President Global R&D Packaging and Technology. Davor war er in verschiedenen Positionen weltweit tätig, unter anderem als Operations and Technical Director für die Region Südostafrika, als Global Confectionary R&D Manager und als Operations Director für Südkorea. Als Chief Technology Officer bei SIG wird sein Ziel sein, die führende Position des Unternehmens bei nachhaltigen Verpackungstechnologien und -materialien nach den Übernahmen von Evergreen Asia und Scholle IPN weiter auszubauen. Gavin hat sowohl die schweizerische als auch die südafrikanische Staatsbürgerschaft und wird am Hauptsitz von SIG in der Schweiz tätig sein. Er wird am 1. April 2023 zu SIG stossen. Ian Wood übernimmt nach der Erweiterung des Geschäfts wieder die Rolle des Chief Supply Chain Officer, die er schon von 2018 bis 2020 innehatte. Ian wird als Mitglied der Konzernleitung für die globale Supply Chain, die Beschaffung und die Produktion des erweiterten Produktangebots von SIG - neben aseptischen Kartonverpackungen auch Bag-in-Box-Lösungen, Standbeutel und gekühlte Kartonverpackungen - verantwortlich sein. Samuel Sigrist, CEO, sagte: "Ich freue mich, Gavin Steiner bei SIG willkommen zu heissen. Er bringt aus seinen früheren Funktionen bei Nestlé für uns sehr relevante Erfahrungen und eine wertvolle Kundenperspektive mit. Ian Wood danke ich für seinen wichtigen Beitrag als Chief Technology Officer und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in der Funktion als Chief Supply Chain Officer."

Über SIG SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und wir verfolgen unseren "Way Beyond Good" mit dem Ziel, ein Verpackungssystem für Lebensmittel zu schaffen, das net-positive ist. SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 8400 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2021 produzierte SIG 48 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 2,7 Milliarden (inkl. Umsatz von Scholle IPN und Evergreen Asia; ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen unter www.sig.biz Um mehr über Trends zu erfahren, die Treiber für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind, besuchen Sie unseren Blog SIGnals: https://www.sig.biz/signals/de Zusatzmaterial zur Meldung:



