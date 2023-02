Lucknow, Indien (ots/PRNewswire) -CEDCOSS schreibt sein Umsatzwachstum in Höhe von 202 % dem Ökosystem der E-Commerce-Technologie zu.CEDCOSS Technologies gab bekannt, dass es zum sechsten Mal in Folge unter den 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Indiens ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnungen basieren auf dem prozentualen Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren. CEDCOSS wuchs in diesem Zeitraum um 202 %.CEDCOSS, die Muttergesellschaft von CedCommerce (https://cedcommerce.com/), Makewebbetter (https://makewebbetter.com/), Mastroke (https://www.mastroke.com/), Magenative (https://magenative.cedcommerce.com/) und Wp Swings (https://wpswings.com/), ist als Katalysator für E-Commerce und die Technologiebranche über alle Grenzen hinweg beeindruckend gewachsen.Der Mitbegründer von CEDCOSS, Abhishek Jaiswal (https://www.linkedin.com/in/abhishek-jaiswal-466a06b6/), würdigt das Umsatzwachstum des Unternehmens in Höhe von 202 % in den letzten drei Jahren als Ergebnis des raschen Wachstums und der kollaborativen Anstrengungen des Unternehmens. Dazu sagte er: "Ich möchte unseren Händlern, Partnern und dem fantastischen Team dafür danken, dies möglich gemacht zu haben. Zu den wichtigsten Faktoren, die Jahr für Jahr so hervorragende Ergebnisse ermöglichen, gehören die großartigen Charaktereigenschaften, die allen Mitarbeitern von CEDCOSS innewohnen."Ergänzend dazu erklärte Himanshu Rauthan (https://www.linkedin.com/in/himanshurauthan/), Mitbegründer von CEDCOSS: "Weil wir ein weiteres Jahr feiern können, in dem wir von Deloitte Unterstützung und Anerkennung erhalten haben, fühlen wir uns in diesem Moment bei CEDCOSS siegreich und voller Stolz. Ich glaube, dass wir bei CEDCOSS wissen, wie man erfolgreich die Technologie meistert. Wir haben das Zeug dazu. Wir wissen, dass es darauf hinausläuft, an Lösungen zu arbeiten, die Belastungen oder Herausforderungen der Nutzer berücksichtigen und die betriebliche Expertise entscheidend verbessern.""Dass wir es bis in die Liste "Deloitte Technology Fast 50" geschafft haben, ist in der heutigen hart umkämpften, sich schnell verändernden Technologiebranche ein hervorragendes Ergebnis", erklärte Rajiv Sundar, Program Director - Technology Fast 50 India 2019 und Partner bei Deloitte India. "Wir gratulieren CEDCOSS dazu, zu den 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Indien zu gehören."Auswahl und Qualifikationen für das Programm Deloitte Technology Fast 50 IndiaDas im Jahre 2005 ins Leben gerufene Programm Deloitte Technology Fast 50 India wird von Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) durchgeführt und ist Bestandteil eines voll integrierten Programms für die Region Asien-Pazifik, das die am schnellsten wachsenden und dynamischsten (öffentlichen und privaten) Technologieunternehmen Indiens würdigt, und alle Technologiebereiche einbezieht - vom Internet bis zur Biotechnologie, von der Medizin und Wissenschaft bis hin zu Computern und Hardware.Das Programm würdigt die am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Indien, basierend auf ihrem prozentualen Umsatzwachstum in den letzten drei Geschäftsjahren.Informationen zu CEDCOSSAls Innovationsunternehmen im Technologiebereich revolutioniert CEDCOSS das digitale Umfeld für den Onlinehandel. Mit seinen hochmodernen E-Commerce-Technologien, Tools und Digitaldiensten versorgt dieses Unternehmen, das den elektronischen Geschäftsverkehr fördert, kontinuierlich mehr als 40.000 Händler aus aller Welt. Seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützt CEDCOSS Händler und Marken jeder Größe auf höchst effiziente Weise bei der Entwicklung, Skalierung und Optimierung ihrer Markenpräsenz durch seine Schwestergesellschaften CedCommerce, Makewebbeter, Magenative, Mastroke und WP Swings. Weitere Informationen finden Sie auf www.cedcoss.com.Medienkontakt:pr@cedcommerce.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1957381/CEDCOSS_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1957381/CEDCOSS_Logo.jp)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cedcoss-als-am-schnellsten-wachsendes-technologieunternehmen-unter-den-deloitte-technology-fast-50-india-2022-ausgezeichnet-301751408.htmlPressekontakt:Shruti Tiwari,+91-7007086742Original-Content von: CEDCOSS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168643/5445819