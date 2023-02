NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 210 auf 190 Euro gesenkt. Die Markterwartungen für 2024 und 2025 erschienen inzwischen reichlich ambitioniert, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht daher Korrekturrisiken, die trotz moderater Bewertung die Aktien belasten könnten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 16:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 16:45 / ET

DE0005810055