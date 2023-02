HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3967 / Wir leben in einer vernetzten Informationswelt und es fällt vielen von uns schwer, sich im Datendschungel zurechtzufinden. - Im November 2022 ging die Open AI Plattform ChatGPT online. - dabei handelt es sich um eine künstliche Intelligenz, mit der du dich unterhalten kannst. Du kannst der künstlichen Intelligenz Fragen stellen und diese in vordefinierten Texten ausarbeiten lassen. - viele sprechen bereits von einer Revolution. Ein kleiner Spoiler vorneweg: ChatGPT hat es bisher in Rekordgeschwindigkeit geschafft, die eine Million-User-Grenze zu knacken. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: https://audio-cd.at/abcDie Audio Business Charts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...