EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

DATAGROUP startet mit sehr gutem Jahresauftakt



21.02.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umsatz +3,7 %; EBITDA +2,4 %; EBIT +13,0 %; EPS +16,9 %gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode Pliezhausen, 21. Februar 2023. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) startet erneut mit sehr guten Zahlen in das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023. DATAGROUP beweist damit weiterhin den Erfolg der Strategie, mit dem CORBOX-Service-as-a-Product-Ansatz auf langfristige Verträge mit wiederkehrenden Erlösen zu setzen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (01.10. - 31.12.2022) stiegen die Umsatzerlöse um 3,7 % von 123,2 Mio. EUR auf 127,7 Mio. EUR. Die Umsatzsteigerung konnte sowohl durch den Ausbau der Kundenbasis, Cross-Selling als auch durch Up-Selling in bestehenden Verträgen erreicht werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 13,0 % auf 11,5 Mio. EUR (Vj. 10,2 Mio. EUR), die EBIT-Marge steigerte sich signifikant von 8,3 % auf 9,0 % und erreicht damit die mittelfristige Ambition des Managements. Die deutliche Steigerung bestätigt die eingeschlagene Strategie zur Verbesserung der CAPEX-Ratio (CAPEX zu Dienstleistungsumsatzerlösen). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 2,4 % auf 19,7 Mio. EUR (im Vj. 19,2 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge lag bei 15,4 %. Das Ergebnis je Aktie betrug 87 Cent gegenüber 74 Cent im Vorjahr, dies entspricht einer Steigerung um 16,9 %. "Ich freue mich über diesen erfolgreichen Start in das neue Jahr", kommentiert CEO Andreas Baresel die Quartalszahlen. "In einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld mit starker Inflation und einem anspruchsvollen Arbeitsmarkt konnten wir unser Geschäft weiter ausbauen und profitabilisieren. Durch vermehrte Digitalisierung und Automatisierung konnten wir bei der Erbringung unserer Leistungen der Lohninflation entgegenwirken und überdies unsere Mitarbeitenden von einfachen, repetitiven Tätigkeiten entlasten", führt Andreas Baresel weiter aus. CORBOX sorgt für stabilen Geschäftsverlauf Die modulare und kombinierbare IT-Service-Suite CORBOX deckt die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT ab. Mithilfe von Standardisierung und auf höchstem Qualitätsniveau macht DATAGROUP die IT ihrer Kunden einfach. Der starke Auftragseingang der vergangenen zwölf Monate zeigt sich in der positiven Entwicklung des CORBOX-Kerngeschäfts im laufenden Geschäftsjahr. Eine Prognose zum laufenden Geschäftsjahr wird traditionell auf der Hauptversammlung gegeben, die dieses Jahr am 09. März wieder in Präsenz am Hauptsitz des Unternehmens in Pliezhausen stattfindet. Umfassende Informationen zur Hauptversammlung stehen auf datagroup.de/hauptversammlung zur Verfügung. Starke Nachfrage nach KI-basierter Digitalisierungskompetenz DATAGROUP als Maschinenraum der Digitalisierung offeriert ihren Kunden Digitalisierungsprojekte, KI-basierte Services, die Entwicklung von Software-Robotern sowie Unterstützung im Cloud Development. Mit der Tochtergesellschaft Almato werden Digitale Assistenten, z.B. für die Automatisierung von Backoffice-Prozessen, entwickelt. Ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit der Almato in diesem Bereich ist bei DATAGROUP selbst im Einsatz: So wurde für den Service Desk der CORBOT entwickelt. Dieses KI-basierte Tool unterstützt die Mitarbeitenden dort bei der Ticketklassifizierung und gibt ihnen so mehr Zeit für Kundenberatung und andere anspruchsvolle Aufgaben. DATAGROUP bietet eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand zu den Quartalszahlen an. Diese findet am 21. Februar 2023 um 10:00 Uhr statt. Die Anmeldedaten zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://register.gotowebinar.com/register/802325058811373399. Eine Aufzeichnung des Webcast stellen wir im Anschluss zur Verfügung.

Finanzkalender 21.02.2023 10:00 Uhr: Konferenz zu den Q1-Zahlen 02.-03.03.2023 Metzler Small and Micro Cap Day, Frankfurt am Main 09.03.2023 Ordentliche Hauptversammlung 03.-04.05.2023 Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München 15.-17.05.2023 Equity Forum Frühjahrskonferenz, München 23.05.2023 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen 23.-24.05.2023 Berenberg European Conference 2023, New York 31.05.-01.06.2023 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main 24.08.2023 Veröffentlichung der Q3-Zahlen 13.09.2023 Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Kontakt Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

claudia.erning@datagroup.de

21.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com