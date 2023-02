FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STAGNATION - Auf den impuls- und trendlosen Wochenauftakt dürfte auch der zweite Handelstag der Woche von Stagnation geprägt sein. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag quasi unverändert geschlossen hatte, indizierte der Broker IG den Index am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel unverändert zum Vortagesschluss mit 15 478 Zählern. Angesichts der am Montag wegen eines Feiertags geschlossenen US-Börsen hatte sich auch an den europäischen Aktienmärkten nicht viel getan. So könnte es auch am Dienstag noch bis zur Startglocke an der Wall Street dauern, bis wieder stärkere Bewegung in die Kurse kommt.

USA: - KEINE IMPULSE - In den USA ruhte der Aktienhandel am Montag wegen eines Feiertags.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag schwächer tendiert. In Tokio büßte der Nikkei 225 0,2 Prozent ein. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index sank um 1,6 Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 0,2 Prozent nach. Keine Impulse kamen aus den USA. Dort ruhte der Handel am Montag wegen eines Feiertages.



DAX 15477,55 -0,03

XDAX 15471,36 -0,44

EuroSTOXX 50 4271,18 -0,09

Stoxx50 3937,85 0,01



DJIA 33826,69 0,39 (Freitag)

S&P 500 4079,09 -0,28 (Freitag)

NASDAQ 100 12358,19 -0,68 (Freitag)°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,80 -0,02%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0670 -0,13

USD/Yen 134,4105 0,11

Euro/Yen 143,4265 -0,01°



ROHÖL:





Brent 83,06 -1,01 USD WTI 76,30 -0,04 USD°

/jha/