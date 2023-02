DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von Ratsmitglied Olli Rehn bei der Geldpolitik auf Kurs und bleibt es auch. Die Gesamtinflation sei zuletzt zwar zurückgegangen, und beim zugrunde liegenden Preisdruck, einschließlich der Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel, gebe es eine gewisse Stabilisierung, sagte Rehn im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Aber sowohl die Gesamt- als auch die Kernrate seien weiter übermäßig hoch. "Wir müssen deshalb alles tun, was nötig ist, um die Inflationserwartungen weiter im Bereich unseres Inflationsziels zu verankern. Wir müssen jetzt die Zinsen weiter anheben und dann lange genug eine restriktive Haltung beibehalten, um die Finanzierungskonditionen zu verschärfen und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ausreichend zu dämpfen." (Börsen-Zeitung)

REZESSION - Ifo-Chef Clemens Fuest hält wegen des sparsamen Gasverbrauchs im Winter die Gefahr einer Rezession in Deutschland für abgewendet. "Zu einer Rezession im Sinne einer deutlichen Schrumpfung der Wirtschaftsleistung wird es nach aktueller Datenlage nicht kommen", sagte der Präsident des Münchener Wirtschaftsforschungsinstituts der Augsburger Allgemeinen. "Hauptgrund ist, dass es nicht zu einer Gasmangellage gekommen ist", sagte Fuest. "Wir hatten in diesem Winter Glück bei den Temperaturen, außerdem tragen die neuen LNG-Terminals dazu bei, dass es bei der Gasversorgung und den Energiepreisen besser läuft als befürchtet." Anders als die Bundesregierung erwartet das Ifo-Institut jedoch kein Wachstum für das laufende Jahr, sondern eine leichte Schrumpfung, "eine rote Null", so Fuest. Die Inflation dürfte weiterhin hoch sein. (Augsburger Allgemeine)

KOHLEKRAFTWERKE - Der Chef des Ifo-instituts, Clemens Fuest, erwartet angesichts der gestiegenen Gaspreise deutlich längere Laufzeiten der deutschen Kohlekraftwerke und eine Verschiebung des geplanten Ausstiegs um bis zu 15 Jahre. "Ich sehe nicht, wie wir es schaffen sollen, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen, zumal der Strombedarf durch Elektromobilität und Elektrifizierung industrieller Prozesse deutlich steigt", sagte der Präsident des Münchener Wirtschaftsforschungsinstituts. "Eine Option ist es, sich im Atomausstieg umzuentscheiden und die Kernkraftwerke doch länger laufen zu lassen", sagte Fuest. "Eine zweite Option ist es, mit Fracking in Deutschland der Brückentechnologie Gas mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen." (Augsburger Allgemeine)

UKRAINE-KRIED - Der Ukraine-Krieg hat die Weltwirtschaft nach einer noch unveröffentlichten Studie im vergangenen Jahr "deutlich über 1.600 Milliarden US-Dollar" gekostet. Das geht aus der Untersuchung des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. "Gemäß einer IW-Schätzung dürfte die weltweite Wirtschaftsleistung im Jahr 2022 um deutlich über 1.600 Milliarden US-Dollar niedriger ausgefallen sein, als es ohne die russische Invasion in der Ukraine der Fall gewesen wäre", schreibt Studienautor Michael Grömling. "Im Jahr 2023 können sich die weltweiten Produktionsausfälle auf nochmals rund 1000 Milliarden US-Dollar belaufen", heißt es in der Studie. Bezugsgröße der IW-Modellrechnung sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP). (Rheinische Post)

ESMA - Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) arbeitet an Leitlinien, die verhindern sollen, dass Assetmanager Fondsnamen mit Begriffen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) oder Nachhaltigkeit in irreführender Weise verwenden. Die Behörde führte dazu bis zum 20. Februar eine Konsultation durch. Die ESMA geht davon aus, dass sie die Leitlinien im zweiten oder dritten Quartal veröffentlichen wird. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2023 01:09 ET (06:09 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.