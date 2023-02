Berlin - Die SPD hat die Pläne von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) für eine stärkere Ausrichtung der deutschen Außenpolitik an den Belangen von Frauen und Minderheiten begrüßt. "Das finden wir gut und das unterstützen wir", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Wir wissen, dass in vielen Konflikten Frauen nicht nur die Hauptleidtragenden sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Lösung von Konflikten leisten können." Zuvor war bekannt geworden, dass Baerbock ein 41-seitiges Papier mit dem Titel "Leitlinien feministischer Außenpolitik" hat erarbeiten lassen. Es geht um Vorgaben für das Auswärtige Amt, aber auch für die Außenpolitik insgesamt. Geplant ist unter anderem, eine "Botschafterin für feministische Außenpolitik" zu ernennen.



SPD-Politiker Schmid sagte nun den Funke-Zeitungen, die genaue Ausgestaltung des Konzepts müsse man sich anschauen. In der Sache sei das Vorhaben aber völlig unstrittig. "Das Wichtige wird die Umsetzung sein."

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!