Auf den impuls- und trendlosen Wochenauftakt dürfte auch der zweite Handelstag der Woche von Stagnation geprägt sein. Nachdem der Leitindex DAX am Vortag quasi unverändert geschlossen hatte, indiziert der Broker IG den Index am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel unverändert zum Vortagesschluss mit 15.478 Zählern.Angesichts der am Montag wegen eines Feiertags geschlossenen US-Börsen hatte sich auch an den europäischen Aktienmärkten nicht viel getan. So könnte es auch am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...