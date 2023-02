GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

21.02.2023 / 08:00 CET/CEST



GoldenPeaks Capital hat seine Photovoltaikprojekte Foxtrot und Gamma mit einer Gesamtkapazität von 176 MW in 15 verschiedenen Regionen Polens erfolgreich implementiert. Warschau, 21. Februar 2023 - GoldenPeaks Capital, ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen mit starkem Osteuropa-Fokus spezialisiertes Unternehmen, hat seine Photovoltaik-Projekte Foxtrot und Gamma in 15 verschiedenen Regionen Polens mit einer Gesamtkapazität von 176 MW erfolgreich umgesetzt. Der Anfang 2022 begonnene Bau der beiden Projekte "Foxtrot" und "Gamma" ist somit weitestgehend abgeschlossen, die finale Energetisierung erfolgt in den nächsten 4 Monaten. Für die beiden Projekte, welche in 15 polnischen Regionen umgesetzt wurden, konnten groß angelegte, auf Euro lautende Stromabnahmeverträge multinationaler Unternehmen mit Investment-Grade-Rating abgeschlossen werden. Fergie May, CIO von GoldenPeaks Capital sagt: "Das Team von GoldenPeaks Capital und seinen Tochtergesellschaften wie Spectris Energy hat großartige Arbeit geleistet, um diese Projekte trotz eines turbulenten Marktumfelds innerhalb des Budgets und pünktlich auf den Markt zu bringen. GoldenPeaks Capital hat sich als äußerst zuverlässiger Partner erwiesen, der auch in schwierigen Zeiten hervorragende Leistungen erbringt, und baut seine Präsenz als führender Anbieter von schlüsselfertigen grünen Energielösungen in Europa weiter aus." GoldenPeaks Capital möchte dazu beitragen die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter zu beschleunigen, indem sie die nahtlose Integration aller firmeninternen Bereiche wahrnimmt, wie unter anderem die Fertigung, Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Supply Chain Management, Bau und Inbetriebnahme von Anlagen oder den eigentlichen Energievertrieb. Medienanfragen : GoldenPeaks Capital Siro Barino E-Mail: siro@barino.ch info@goldenpeakscapital.com www.goldenpeakscapital.com Über GoldenPeaks Capital: GoldenPeaks Capital ist ein Erzeuger sauberer Energie, der sich auf den schlüsselfertigen Bau und Betrieb von erneuerbarer Solar- und Windenergie konzentriert. Es verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten auf der ganzen Welt mit einer Gesamtkapazität von über 6.000 MW, die durch seine 100-prozentigen Tochtergesellschaften wie Spectris Energy in Polen abgeschlossen und implementiert wurden. Haftungsausschluss Golden Peaks Capital: Diese Pressemitteilung wurde von GoldenPeaks Capital erstellt und die geäußerten Meinungen entsprechen denen von GoldenPeaks Capital zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich ändern. Sie wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Jegliche Bezugnahme auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Zukunft. Soweit es zukunftsgerichtete Aussagen gibt, basieren diese Aussagen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft, seinen Betrieb und andere damit verbundene Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und Analysen wurden zusammengestellt oder stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, aber GoldenPeaks Capital gibt keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Genauigkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

