DEFENCE BEAUFTRAGT CITY OF HOPE MIT DER EINLEITUNG DES IND-ZULASSUNGSVERFAHRENS FÜR SEIN ACCUTOXTM-PROGRAMM GEGEN KREBS



CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC:DTCFFPRESSEMITTEILUNG

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 20. Februar 2023 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich bekanntgeben zu können, dass es eine Vereinbarung mit dem City of Hope National Medical Center und dem Beckman Research Institute of the City of Hope, einer der besten und bekanntesten Krebsforschungseinrichtungen in den USA, abgeschlossen hat, um seinen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels [Investigational New Drug, IND] für eine klinische Phase I-Studie mit AccuTOXTM gegen solide Tumore zu betreuen.

City of Hope ist ein Zentrum mit weltweitem Renommee, das sich der Umsetzung experimenteller Behandlungen zur Entwicklung von Heilmitteln für verschiedene Krankheiten verschrieben hat. Das Zentrum verfügt über mehr als 11.000 Mitarbeiter, Angehörige der Gesundheitsberufe und unterstützendes Personal, die sich gemeinsam dafür einsetzen, neue Erkenntnisse in klinische Studien einzubringen. City of Hope, eine der größten Organisationen für die Krebsforschung und -behandlung in den Vereinigten Staaten, wurde gemäß der nach Fachgebieten untergliederten Krankenhausrangliste des U.S. News & World Report für 2022/23 als "siebtbestes Krankenhaus" eingestuft.

https://www.beckershospitalreview.com/oncology/10-best-hospitals-for-cancer-care-ranked-by-us-news.html

City of Hope wird das IND-Paket und die elektronische Einreichung (eFiling) für das AccuTOXTM-Programm von Defence gegen Krebs vorbereiten, das klinische und biostatistische Studiendesign durchführen sowie alle präklinischen und GLP-Studien prüfen, um neben der Verwaltung und Überwachung aller projektbezogenen Ziele ein Studienprotokoll und die Prüfarztbroschüre zu erstellen.

Im Laufe der letzten 16 Monate hat das Defence-Team alle präklinischen und GLP-Studien in Zusammenhang mit dem AccuTOXTM-Molekül als injizierbares Arzneimittel gegen solide Tumore auf effiziente Weise abgeschlossen. Die Ergebnisse zeigten, dass das Arzneimittel das Tumorwachstum stoppen und mit mehreren Immuncheckpoint-Inhibitoren Synergien bilden kann. Außerdem wurde anhand von Tiermodellen mit Nagetieren und Hunden nachgewiesen, dass das AccuTOXTM-Präparat sicher ist und gut vertragen wird.

"Dies stellt einen wichtigen Meilenstein und Erfolg bei der Verwirklichung unserer Ziele dar. City of Hope bei diesem Genehmigungsverfahren der Arzneimittelbehörde FDA für die Einleitung einer klinischen Phase I-Studie in den USA an unserer Seite zu wissen, erfüllt uns mit großer Zuversicht. Nachdem der Übergang zur klinischen Studie bei AccuTOXTM möglicherweise noch in diesem Jahr erfolgen wird, kann Defence durchaus davon ausgehen, AccuTOXTM als Behandlung für eine Vielzahl von Krebstumoren einsetzen zu können", so Hr. Plouffe, der CEO und Präsident von Defence.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

