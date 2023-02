DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Steigende Zinsen haben der britischen HSBC im vierten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Die nach Marktwert größte Bank Europas, die den Großteil ihres Gewinns in Asien erzielt, rechnet im laufenden Jahr mit weiterem Rückenwind durch höhere Zinsen und ihr China-Geschäft. Der Nettogewinn kletterte im Schlussquartal auf 4,6 Milliarden US-Dollar von 1,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens 3,4 Milliarden Dollar erwartet. Im Gesamtjahr verdiente die Bank 14,8 Milliarden Dollar nach 12,6 Milliarden im Vorjahr. Die Erträge stiegen im Quartal um ein Viertel auf 14,9 Milliarden Dollar, vor allem dank höherer Zinseinnahmen. Belastend auf das Ergebnis wirkten sich hohe Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite aus, die sich allein im vierten Quartal auf 1,4 Milliarden Dollar beliefen. Im Gesamtjahr waren es 3,6 Milliarden Dollar. Geschuldet war dies zum Teil dem Engagement der Bank im chinesischen Immobiliensektor, der sich im vergangenen Jahr schwach zeigte. Im laufenden Jahr dürfte die HSBC von der Öffnung der chinesischen Wirtschaft nach Abschaffung der Corona-Maßnahmen profitieren. Die Bank rechnet im laufenden Jahr mit Nettozinserträgen von mindestens 36 Milliarden Dollar, verglichen mit 32,6 Milliarden 2022. Ab 2023 will die Bank wieder Dividenden auf Quartalsbasis zahlen. Laut CEO Noel Quinn erwägt sie Sonderdividenden, sobald der geplante Verkauf des kanadischen Geschäfts an die Royal Bank of Canada für 10,1 Milliarden Dollar abgeschlossen ist. Die HSBC Holdings plc hielt an ihrem Ziel fest, ab 2023 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mindestens 12 Prozent zu erreichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Cliq Digital AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 4Q

08:05 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Jahresergebnis

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz Januar zuvor: +2,756 Mrd CHF - FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,9 zuvor: 49,4 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,5 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 zuvor: 49,9 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,8 zuvor: 47,3 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: +24,5 Punkte zuvor: +16,9 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -50,0 Punkte zuvor: -58,6 Punkte - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,8 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,2 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,3 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,1 zuvor: 48,7 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,0 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,8 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,6 zuvor: 46,9 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.502,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.072,25 -0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 12.353,25 -0,3% Nikkei-225 27.473,10 -0,2% Schanghai-Composite 3.292,16 +0,1% Hang-Seng-Index 20.564,93 -1,5% +/- Ticks Bund -Future 134,79 -4 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.477,55 -0,0% DAX-Future 15.500,00 -0,4% XDAX 15.474,36 -0,4% MDAX 28.804,22 -0,2% TecDAX 3.266,20 -0,1% EuroStoxx50 4.271,18 -0,1% Stoxx50 3.937,85 +0,0% Dow-Jones 33.826,69 +0,4% (Freitag) S&P-500-Index 4.079,09 -0,3% (Freitag) Nasdaq-Comp. 11.787,27 -0,6% (Freitag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,83 -48

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der "Nullnummer" am Vortag werden die europäischen Aktienmärkte auch am Dienstag zunächst kaum verändert erwartet. Die anhaltenden Sorgen der Anleger über die Zinsaussichten und das globale Wachstum stehen weiter steigenden Notierungen an den Aktienmärkten gegenüber. Jüngst schlossen sich die Marktteilnehmer weitgehend der Ansicht der US-Notenbank an, dass die Zinssätze höher steigen müssen, als die Märkte noch vor wenigen Wochen erwartet hatten. "Die Quintessenz ist, dass höhere Zinssätze für längere Zeit negativ sind für Konsumausgaben, Investitionsausgaben und Unternehmensgewinne", sagt Torsten Slok, Chefvolkswirt und Partner bei Apollo Global Management. Nach dem US-Feiertag zum Wochenstart kehren die Marktteilnehmer wieder an die Börse zurück, was zumindest für ein höheres Handelsvolumen stehen dürfte. Aber auch der Kalender hat mit den Einkaufsmanager-Indizes wichtige Daten auf der Tagesordnung. Zudem steht aus Deutschland der ZEW-Index um 11 Uhr auf der Agenda.

Rückblick: Der Handel am Montag verlief extrem ruhig, Grund waren die wegen des "Presidents' Day" geschlossenen US-Börsen. Derweil gönnte auch die Berichtssaison den Jecken und Narren innerhalb der Finanzgemeinde einen ruhigen Tag. Als übergeordnete Themen begleiten die weiter zu hohe Inflation wie die Notenbankpolitik das Geschehen an den Börsen. Telecom Italia gaben 2,7 Prozent nach. Belastend wirkten Equita zufolge Medienberichte, laut denen die staatliche Kreditanstalt CDP zunächst kein Gebot für das Festnetzgeschäft von Telecom Italia vorlegen könnte. Die Regierung habe CDP aufgefordert, die Offerte zu überarbeiten. Hintergrund sollen mögliche kartellrechtliche Bedenken sein. Damit bleibt es zunächst bei dem Gebot von KKR für die Sparte. Für die Aktie der Raiffeisen International (RBI) ging es um 7,3 Prozent nach unten, nachdem die Bank aufgrund der Geschäfte in Russland eine Anfrage der US-Sanktionsbehörde erhalten hatte. Diese Anfrage gehe aber nicht auf konkrete Transaktionen zurück, ließ die RBI wissen. Faurecia stiegen nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen um 2,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - SMA Solar gaben 4,1 Prozent nach. Im Handel wurde auf einen Artikel im Handelsblatt als Belastungsfaktor verwiesen. Dort heißt es, in der deutschen Solarindustrie wachse die Angst vor den Folgen der absoluten Abhängigkeit von China und Beschränkungen für die Ausfuhr von Maschinen zur Herstellung wichtiger Komponenten für die Photovoltaik. Biontech (+2,1% auf Xetra) hat einen wichtigen Schritt unternommen, um seine neuartigen Krebsimpfungen auf mRNA-Basis auf den Markt bringen zu können. In Großbritannien vereinbarte klinische Studien an tausenden Patienten sollen noch in diesem Jahr beginnen, es werden bereits die Impfstoffkandidaten, Krebsarten und Standorte dafür ausgewählt. Seit Wochen wird der Weggang von Linde (+0,8%) an die Wall Street in den Handelsabteilungen debattiert - und wer die möglichen Nachfolger des Schwergewichtes werden. Nun ersetzen die Aktien der Commerzbank (-3,5%) Linde im DAX. Nachfolger der Commerzbank im MDAX sind Nordex, Nachfolger von Nordex im SDAX die Deutsche Beteiligungs AG.

XETRA-NACHBÖRSE

Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Rosenmontag verlaufen. Die Nachrichtenlage war extrem dünn. Viele Marktteilnehmer feierten Fasching. Zudem fehlten die Impulse von der Wall Street, weil die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren.

USA - AKTIEN (Freitag)

February 21, 2023 01:35 ET (06:35 GMT)

