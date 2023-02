MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Steigende Zinsen haben der britischen HSBC im vierten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Die nach Marktwert größte Bank Europas, die den Großteil ihres Gewinns in Asien erzielt, rechnet im laufenden Jahr mit weiterem Rückenwind durch höhere Zinsen und ihr China-Geschäft. Der Nettogewinn kletterte im Schlussquartal auf 4,6 Milliarden US-Dollar von 1,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens 3,4 Milliarden Dollar erwartet. Im Gesamtjahr verdiente die Bank 14,8 Milliarden Dollar nach 12,6 Milliarden im Vorjahr. Die Erträge stiegen im Quartal um ein Viertel auf 14,9 Milliarden Dollar, vor allem dank höherer Zinseinnahmen. Belastend auf das Ergebnis wirkten sich hohe Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite aus, die sich allein im vierten Quartal auf 1,4 Milliarden Dollar beliefen. Im Gesamtjahr waren es 3,6 Milliarden Dollar. Geschuldet war dies zum Teil dem Engagement der Bank im chinesischen Immobiliensektor, der sich im vergangenen Jahr schwach zeigte. Im laufenden Jahr dürfte die HSBC von der Öffnung der chinesischen Wirtschaft nach Abschaffung der Corona-Maßnahmen profitieren. Die Bank rechnet im laufenden Jahr mit Nettozinserträgen von mindestens 36 Milliarden Dollar, verglichen mit 32,6 Milliarden 2022. Ab 2023 will die Bank wieder Dividenden auf Quartalsbasis zahlen. Laut CEO Noel Quinn erwägt sie Sonderdividenden, sobald der geplante Verkauf des kanadischen Geschäfts an die Royal Bank of Canada für 10,1 Milliarden Dollar abgeschlossen ist. Die HSBC Holdings plc hielt an ihrem Ziel fest, ab 2023 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mindestens 12 Prozent zu erreichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Cliq Digital AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 4Q

08:05 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Jahresergebnis

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz Januar zuvor: +2,756 Mrd CHF - FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,9 zuvor: 49,4 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,5 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 zuvor: 49,9 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,8 zuvor: 47,3 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: +24,5 Punkte zuvor: +16,9 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -50,0 Punkte zuvor: -58,6 Punkte - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,8 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,2 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,3 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,1 zuvor: 48,7 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,0 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,8 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,6 zuvor: 46,9 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.502,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.072,25 -0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 12.353,25 -0,3% Nikkei-225 27.473,10 -0,2% Schanghai-Composite 3.292,16 +0,1% Hang-Seng-Index 20.564,93 -1,5% +/- Ticks Bund -Future 134,79 -4 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.477,55 -0,0% DAX-Future 15.500,00 -0,4% XDAX 15.474,36 -0,4% MDAX 28.804,22 -0,2% TecDAX 3.266,20 -0,1% EuroStoxx50 4.271,18 -0,1% Stoxx50 3.937,85 +0,0% Dow-Jones 33.826,69 +0,4% (Freitag) S&P-500-Index 4.079,09 -0,3% (Freitag) Nasdaq-Comp. 11.787,27 -0,6% (Freitag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,83 -48

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der "Nullnummer" am Vortag werden die europäischen Aktienmärkte auch am Dienstag zunächst kaum verändert erwartet. Die anhaltenden Sorgen der Anleger über die Zinsaussichten und das globale Wachstum stehen weiter steigenden Notierungen an den Aktienmärkten gegenüber. Jüngst schlossen sich die Marktteilnehmer weitgehend der Ansicht der US-Notenbank an, dass die Zinssätze höher steigen müssen, als die Märkte noch vor wenigen Wochen erwartet hatten. "Die Quintessenz ist, dass höhere Zinssätze für längere Zeit negativ sind für Konsumausgaben, Investitionsausgaben und Unternehmensgewinne", sagt Torsten Slok, Chefvolkswirt und Partner bei Apollo Global Management. Nach dem US-Feiertag zum Wochenstart kehren die Marktteilnehmer wieder an die Börse zurück, was zumindest für ein höheres Handelsvolumen stehen dürfte. Aber auch der Kalender hat mit den Einkaufsmanager-Indizes wichtige Daten auf der Tagesordnung. Zudem steht aus Deutschland der ZEW-Index um 11 Uhr auf der Agenda.

Rückblick: Der Handel am Montag verlief extrem ruhig, Grund waren die wegen des "Presidents' Day" geschlossenen US-Börsen. Derweil gönnte auch die Berichtssaison den Jecken und Narren innerhalb der Finanzgemeinde einen ruhigen Tag. Als übergeordnete Themen begleiten die weiter zu hohe Inflation wie die Notenbankpolitik das Geschehen an den Börsen. Telecom Italia gaben 2,7 Prozent nach. Belastend wirkten Equita zufolge Medienberichte, laut denen die staatliche Kreditanstalt CDP zunächst kein Gebot für das Festnetzgeschäft von Telecom Italia vorlegen könnte. Die Regierung habe CDP aufgefordert, die Offerte zu überarbeiten. Hintergrund sollen mögliche kartellrechtliche Bedenken sein. Damit bleibt es zunächst bei dem Gebot von KKR für die Sparte. Für die Aktie der Raiffeisen International (RBI) ging es um 7,3 Prozent nach unten, nachdem die Bank aufgrund der Geschäfte in Russland eine Anfrage der US-Sanktionsbehörde erhalten hatte. Diese Anfrage gehe aber nicht auf konkrete Transaktionen zurück, ließ die RBI wissen. Faurecia stiegen nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen um 2,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - SMA Solar gaben 4,1 Prozent nach. Im Handel wurde auf einen Artikel im Handelsblatt als Belastungsfaktor verwiesen. Dort heißt es, in der deutschen Solarindustrie wachse die Angst vor den Folgen der absoluten Abhängigkeit von China und Beschränkungen für die Ausfuhr von Maschinen zur Herstellung wichtiger Komponenten für die Photovoltaik. Biontech (+2,1% auf Xetra) hat einen wichtigen Schritt unternommen, um seine neuartigen Krebsimpfungen auf mRNA-Basis auf den Markt bringen zu können. In Großbritannien vereinbarte klinische Studien an tausenden Patienten sollen noch in diesem Jahr beginnen, es werden bereits die Impfstoffkandidaten, Krebsarten und Standorte dafür ausgewählt. Seit Wochen wird der Weggang von Linde (+0,8%) an die Wall Street in den Handelsabteilungen debattiert - und wer die möglichen Nachfolger des Schwergewichtes werden. Nun ersetzen die Aktien der Commerzbank (-3,5%) Linde im DAX. Nachfolger der Commerzbank im MDAX sind Nordex, Nachfolger von Nordex im SDAX die Deutsche Beteiligungs AG.

XETRA-NACHBÖRSE

Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Rosenmontag verlaufen. Die Nachrichtenlage war extrem dünn. Viele Marktteilnehmer feierten Fasching. Zudem fehlten die Impulse von der Wall Street, weil die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren.

USA - AKTIEN (Freitag)

Uneinheitlich - Das Thema Zinsen dominierte weiter. Nachdem die US-Importpreise einen Tick stärker gesunken waren als erwartet, erholten sich die Indizes im Verlauf von den Tagestiefs. Aus Kreisen der US-Notenbank kamen erneut falkenhafte Kommentare, diesmal von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, allerdings diesmal auch eher taubenhafte - von Richmond-Fed-Präsident Tom Barkin. Er atte sich für kleine Zinsschritte um je 25 Basispunkte ausgesprochen. Merck & Co gewannen 2,8 Prozent. Der Pharmakonzern kann sich Hoffnung auf zwei Zulassungserweiterungen machen. Applied Materials bewegten sich kaum. Soliden Geschäftszahlen stand die Aussage eines bevorstehenden "herausfordernden" Jahres gegenüber. Doordash verdiente zwar auf bereinigter Basis mehr als erwartet, doch fiel der Verlust des Lebensmittellieferdienstes insgesamt höher als gedacht aus. Der Kurs verlor 7,6 Prozent. Moderna fielen um 3,3 Prozent, nachdem ein Grippeimpfstoffkandidat in einer Studie nicht durchgängig überzeugte. Deere machten einen Satz um 7,5 Prozent. Die Geschäftszahlen des Landmaschinenherstellers hatten die Markterwartungen übertroffen.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,62 -4,4 4,66 19,7 5 Jahre 4,03 -4,5 4,07 2,9 7 Jahre 3,94 -5,2 3,99 -3,5 10 Jahre 3,82 -4,2 3,86 -6,2 30 Jahre 3,87 -4,7 3,92 -9,9

Nach den Anstiegen der Renditen an den Vortagen kamen sie zum Wochenausklang etwas zurück. Fundamentale Unterstützung kam von einen Tick stärker als gedacht gesunkenen US-Importpreisen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0672 -0,2% 1,0691 1,0686 -0,3% EUR/JPY 143,42 -0,0% 143,48 143,28 +2,2% EUR/CHF 0,9861 -0,1% 1,0830 0,9865 -0,4% EUR/GBP 0,8871 -0,0% 0,8873 0,8882 +0,2% USD/JPY 134,40 +0,1% 134,27 134,08 +2,5% GBP/USD 1,2031 -0,1% 1,2040 1,2032 -0,5% USD/CNH 6,8772 +0,3% 6,8588 6,8569 -0,7% Bitcoin BTC/USD 24.941,15 +0,9% 24.716,57 24.770,23 +50,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wenig Bewegung gab es zu Wochenbeginn am Devisenmarkt. Marktteilnehmer verwiesen auf den Feiertag in den USA.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,28 76,34 -0,1% -0,06 -5,2% Brent/ICE 83,05 84,07 -1,2% -1,02 -3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise machten am Montag einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Die Akteure am Ölmarkt setzten auf eine steigende chinesische Nachfrage, wie Händler sagten. Sowohl Brent als auch WTI legten im späten europäische dominierten Handel am Montag etwa 0,7 Prozent zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.838,49 1.841,40 -0,2% -2,91 +0,8% Silber (Spot) 21,71 21,78 -0,3% -0,06 -9,4% Platin (Spot) 925,90 929,15 -0,3% -3,25 -13,3% Kupfer-Future 4,16 4,11 +1,3% +0,06 +9,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold tendierte zu Wochenbeginn kaum verändert. Das Edelmetall werde gebremst vom starken US-Dollar und den "falkenhaften" Aussagen einiger US-Notenbankvertreter, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EZB-Ratsmitglied Olli Rehn hat eindringlich vor einem zu frühen Nachlassen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die hohe Inflation gewarnt. Die EZB müsse vielmehr ihre Leitzinsen auch über März hinaus weiter "kontinuierlich" und "präventiv" anheben, um die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu halten, um so eine spätere "Schocktherapie" mit extremen Leitzinserhöhungen wie in den USA in den 1980er Jahren zu vermeiden, sagte Rehn im Interview mit der Börsen-Zeitung. Sein Blick richtete sich besonders auf die aktuellen Tarifrunden wie etwa in Deutschland im öffentlichen Dienst. Bei überzogenen Lohnerhöhungen müsse die EZB "notfalls noch stärker gegensteuern".

UKRAINE-KRIEG

- China ist laut Außenminister Qin Gang "zutiefst besorgt" über den Konflikt in der Ukraine. Dieser "verschärft" sich und "gerät sogar außer Kontrolle", sagte er am Dienstag in einer Rede zur globalen Sicherheit. Peking werde "mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um den Dialog und die Konsultation zu fördern, auf die Bedenken aller Parteien einzugehen und um nach gemeinsamer Sicherheit zu streben".

- Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Weltwirtschaft einer noch unveröffentlichten Studie zufolge im vergangenen Jahr "deutlich über 1-600 Milliarden US-Dollar" gekostet. Das berichtet die Rheinische Post und beruft sich auf eine Untersuchung des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

- Die Ukraine hat nach Angaben des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) mindestens ein Viertel der zugesagten schweren Waffen vom Westen noch nicht erhalten. "Die Geberländer haben bisher zwischen 65 und 75 Prozent der zugesagten schweren Waffen an die Ukraine geliefert", sagte IfW-Experte Andre Frank den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Noch größer sei der Verzug bei den Finanzhilfen der beiden größten Geldgeber USA und EU.

ERDBEBEN TÜRKEI / SYRIEN

Zwei neue starke Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben am Montagabend die Katastrophenregion erschüttert. In der Türkei wurden mindestens drei Menschen getötet und 213 verletzt, wie Innenminister Süleyman Soylu mitteilte. Im Norden Syriens wurden nach Angaben der Hilfsorganisation Weißhelme mehr als 130 Menschen verletzt, mehrere schon beschädigte Häuser stürzten ein.

RUSSLAND

Russland hat einem Medienbericht zufolge offenbar Pläne für eine schrittweise Übernahme seines Nachbarlandes Belarus bis zum Jahr 2030. Das legt ein Dokument aus der Moskauer Präsidialverwaltung nahe, über das die Süddeutsche Zeitung berichtet und das gemeinsam mit dem WDR, dem NDR und neun weiteren Medien ausgewertet worden sei. Demnach wollen die Strategen von Russlands Präsident Wladimir Putin Belarus offenbar politisch, wirtschaftlich und militärisch unterwandern.

MERCEDES-BENZ

gibt hohe Gewinne bekannt und beantragt beinahe gleichzeitig Kurzarbeit. Im Werk Bremen, mit 12.500 Mitarbeitern eines der größten des Automobilkonzerns, wurde wegen Lieferschwierigkeiten wieder Kurzarbeit angemeldet, berichtet die FAZ.

ADVA OPTICAL NETWORKING

hat ihren Umsatz und operativen Gewinn im vierten Quartal dank der starken Nachfrage aus der Telekommunikationsbranche kräftig gesteigert. Die Marge verbesserte sich auch dank der nachlassenden Effekte der Halbleiterkrise. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen, das mittlerweile mehrheitlich zur Adtran Holdings Inc gehört, dagegen deutlich weniger. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um knapp ein Viertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 196 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT legte um 70 Prozent auf 24,4 Millionen Euro zu, wodurch sich ein Marge von 12,5 Prozent nach 9,1 Prozent ergab. Der Konzernüberschuss reduzierte sich dagegen deutlich auf 3,8 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorquartal, das von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Adtran-Zusammenschluss belastet war, stieg er dagegen.

VERBIO

bereitet sich auf den Formwechsel in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) vor. Das dualistische Leitungssystem, bestehend aus einem Vorstand als Geschäftsführungsorgan und einem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan, soll auch unter der SE-Rechtsform fortbestehen.

ADTRAN

hat ihren Umsatz dank der Übernahme von Adva Optical Networking kräftig gesteigert. Unter dem Strich kehrte das US-Unternehmen in die Gewinnzone zurück. Der Umsatz stieg auf 358 von 154 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 38,9 Millionen Dollar nach einem Verlust von 4,2 Millionen Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,49 Cent. Die Aktionäre sollen für das vierte Quartal eine Dividende von 9 Cent erhalten.

BHP

Niedrigere Rohstoffpreise haben dem Bergbaukonzern im ersten Geschäftshalbjahr einen spürbaren Gewinnrückgang eingebrockt. Damit fällt auch die Dividende niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Für das restliche Geschäftsjahr zeigt sich das Management dank der Nachfrage aus China und Indien zuversichtlich.

CAPGEMINI

hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Die Aktionäre des Technologie- und Beratungsunternehmens sollen eine Dividende von 3,25 Euro bekommen nach 2,40 Euro im Vorjahr. Capgemini steigerte den Nettogewinn auf 1,55 von 1,16 Milliarden Euro. Analysten hatten einen Gewinn in dieser Höhe erwartet. Der Umsatz kletterte um 16,6 Prozent auf 22 Milliarden Euro. Organisch betrug das Wachstum 15,3 Prozent.

KERING

hat eine Dual-Tranche-Anleihe mit einem Volumen über 1,5 Milliarden Euro platziert. Eine Tranche im Volumen von 750 Millionen Euro habe eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Kupon von 3,25 Prozent. Die andere Tranche habe eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon von 3,375 Prozent.

SWISS RE

hat für dieses Jahr einen hohen Reingewinn angekündigt. Finanzchef John R. Dacey spricht im Interview mit der Börsen-Zeitung über die ambitionierten Ziele des Schweizer Rückversicherers, Fortschritte bei der Restrukturierung und seine Erwartungen an das jahrelang verlustbringende Geschäftsfeld IptiQ. Mit diesem muss 2026 Geld verdient werden, sonst stelle sich die Frage nach der richtigen Eigentümerschaft für dieses Geschäftsfeld.

