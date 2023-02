Meta Platforms (WKN: A1JWVX) kämpft um seine Perspektive. Es geht ums Wachstum, aber auch darum, was das Unternehmen eigentlich sein möchte. Social-Media und Werbung stehen natürlich im Vordergrund. Aber auf Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp? Oder doch im Metaversum …? Das ist, übergeordnet, das größere Fragezeichen. Im Moment stehen jedoch wichtige Entscheidungen an, die das milliardenschwere operative Geschäft betreffen. Mark Zuckerberg und Co. haben beschlossen, dass man einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...