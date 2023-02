Das Instrument TH0375010R14 TRUE CORP. -NVDR- BA 4 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.02.2023

The instrument TH0375010R14 TRUE CORP. -NVDR- BA 4 EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.02.2023



Das Instrument 5G7 CA8661201167 SUMMIT INDUSTR.INC.REIT EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 22.02.2023

The instrument 5G7 CA8661201167 SUMMIT INDUSTR.INC.REIT EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.02.2023 and ex capital adjustment on 22.02.2023



Das Instrument TAFG TH0375010Z14 TRUE CORP.PCL -FGN- BA 4 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.02.2023

The instrument TAFG TH0375010Z14 TRUE CORP.PCL -FGN- BA 4 EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.02.2023



Das Instrument MG3B BMG5266H1034 KINGSTON FIN.GR.LTD.HD-02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 22.02.2023

The instrument MG3B BMG5266H1034 KINGSTON FIN.GR.LTD.HD-02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.02.2023 and ex capital adjustment on 22.02.2023



Das Instrument 2KI AU000000AWV3 ANOVA METALS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 22.02.2023

The instrument 2KI AU000000AWV3 ANOVA METALS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.02.2023 and ex capital adjustment on 22.02.2023

