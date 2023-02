The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.02.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.02.2023



ISIN Name

DE000A14J9V1 SACHSEN-ANH.LS 16/23

GR0128010676 GRIECHENLAND 12-23 1

DE000A254TY3 CALWBLICK IHS 20/23

DE000DK0XRN1 DEKA FESTZINS ANL 20/23

FR0011011188 CAISSE REF.HAB 11-23

DE000A2GSNV2 K.F.W.ANL.V.18/2023

DE000BRL3041 NORDLB OPF.S.104

CH0255893056 C.A.B.E.I. 14-23

XS2122990570 HUAR.FIN.19 20/23 MTN

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!