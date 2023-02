HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien von 99 auf 92 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Prognosen des Düngerkonzerns für die Kalipreise und -volumina im laufenden Jahr seien eher konservativ, schrieb Analyst Adrien Tamagno in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich sei das Unternehmen aber sehr flexibel hinsichtlich eines etwaigen Ankurbelns der Förderung, ähnlich wie der Ölkonzern Saudi Aramco in seiner Branche./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CA67077M1086

