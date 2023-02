Sensormatic Solutions und Zliide ermöglichen gemeinsam den Schutz der Waren, während die Kunden den Komfort des Self-Checkouts für ein nahtloses Einkaufserlebnis im Laden und in der digitalen Welt genießen

Sensormatic Solutions, das führende globale Portfolio für Einzelhandelslösungen von Johnson Controls, gab heute seine Zusammenarbeit mit Zliide bekannt, einem Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, physische Läden durch Komfort und Digitalisierung in die nächste Ära zu führen. Die beiden Marken arbeiten gemeinsam an einem neuen Ansatz für Self-Checkout, der Warteschlangen an den Kassen überflüssig macht und das Einkaufserlebnis optimiert.

"Self-Checkout-Optionen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, können aber zwei große Herausforderungen mit sich bringen: Für den Einzelhändler können sie die Ursache für den Rückgang der Verkaufszahlen sein, und für den Kunden können sie schwierig zu bedienen sein", so Craig Szklany, Vice President und Product General Manager of Loss Prevention and Liability bei Sensormatic Solutions. "Mit den mobilen Funktionen von Zliide in Kombination mit unserer erstklassigen Technologie und unserer umfassenden Erfahrung in der Verlustprävention können Einzelhändler nun einen wirklich reibungslosen und sicheren Checkout schaffen."

Die Zusammenarbeit kann dazu beitragen, den Einkauf in den Geschäften zu vereinfachen:

Sichere Sofort-Kassen: bieten den Kunden die Möglichkeit, mit ihrem mobilen Gerät direkt am Regal zu bezahlen. "Endlose Gänge": ermöglichen es den Kunden, Barcodes mit ihren Handys zu scannen und nicht vorrätige Artikel mit wenigen Klicks zu bestellen, ohne einen Mitarbeiter um Hilfe bitten zu müssen. Kontaktlose Kassen, auch für mit Sicherheitsetiketten versehene Artikel: bieten den Kunden die Möglichkeit, die Sicherheitsetiketten selbst zu entfernen, wodurch Mitarbeiter an der Kasse überflüssig werden, während gleichzeitig hochwertige Artikel durch ein selbstablösendes, einteiliges Etikett geschützt werden, das sich nach dem Kauf öffnet. Nahtlose Benutzererfahrungen: ermöglichen es dem Kunden, die Zliide-Plattform sofort zu starten, ohne dass er eine mobile App herunterladen muss. Personalisierte Empfehlungen: Eine Schnittstelle nutzt die Gewohnheiten und die Kaufhistorie der Kunden, um ihnen andere Artikel zu empfehlen, die ihnen gefallen könnten. Artikel-Einblicke: ermöglichen es den Käufern, mehr über die Produkte zu erfahren, die sie kaufen, von Bewertungen bis zu Nachhaltigkeitsberichten und mehr.

"Die Einzelhandelsbranche entwickelt sich weiter und verändert sich durch die Digitalisierung, was dazu führt, dass sich die Vorstellungen der Verbraucher darüber, wie sie einkaufen wollen, ändern. Wir bei Zliide setzen uns dafür ein, dass sich Self-Checkouts anpassen und mitwachsen", sagt Nikolai Lindholm, Mitbegründer und Chief Commercial Officer bei Zliide. "Viele der Technologien, die hinter der Transformation des Einzelhandels stehen, sind zu einem großen Teil auf die Innovationen von Sensormatic Solutions und deren Überzeugung zurückzuführen, dass Daten und Technologie die Macht haben, die Branche neu zu definieren. Zliide teilt diese Überzeugung, und wir freuen uns, mit Sensormatic Solutions zusammenzuarbeiten, um den nächsten Schritt für den Self-Checkout zu gehen."

Im weiteren Verlauf der Beziehung werden die Daten des Zliide-Systems in das Sensormatic IQ-Ökosystem integriert, um den Nutzern einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Sensormatic IQ ist eine Betriebsplattform mit einem offenen, sicheren und agilen Design, die Sensormatic Solutions, Einzelhändler und Daten von Drittanbietern integriert, um unvergleichliche Einblicke zu bieten, die Einzelhändlern helfen, die drängendsten Probleme der Branche zu bewältigen.

Um mehr über die Zusammenarbeit von Sensormatic Solutions und Zliide zu erfahren, besuchen Sie den Stand C01 in Halle 6 auf der Messe Düsseldorf vom 26. Februar bis 2. März 2023 und folgen Sie Sensormatic auf Twitter und LinkedIn. Für eine Standführung oder ein Treffen mit einem Kundenbetreuer besuchen Sie die EuroShop-Seite von Sensormatic Solutions.

Über Johnson Controls

Bei Johnson Controls (NYSE:JCI) gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude sehen wir unsere Mission darin, die Leistung von Gebäuden neu zu überdenken, um diese in den Dienst von Menschen, Orten und der ganzen Welt zu stellen.

Aufbauend auf einer stolzen Geschichte von fast 140 Jahren Innovation liefern wir mit OpenBlue, unserem umfassenden digitalen Angebot, die Blaupause der Zukunft für Branchen wie das Gesundheitswesen, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien, Fertigung und darüber hinaus.

Heute bietet Johnson Controls mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik und Software sowie Servicelösungen von einigen der vertrauenswürdigsten Namen der Branche.

Besuchen Sie www.johnsoncontrols.com für weitere Informationen und folgen Sie @JohnsonControls auf sozialen Plattformen.

Über Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions ist das führende globale Einzelhandelslösungsportfolio von Johnson Controls, das operative Exzellenz in großem Maßstab ermöglicht und die intelligente und vernetzte Kundenbindung fördert. Unsere intelligente digitale Betriebsplattform Sensormatic IQ kombiniert das gesamte Sensormatic Solutions-Portfolio, einschließlich der Daten von Drittanbietern, um unübertroffene Einblicke in das Kundenerlebnis, die Bestandsintelligenz, die Verlustprävention und die betriebliche Effizienz mit fortschrittlichen Technologien wie KI und maschinellem Lernen zu liefern. Dies ermöglicht es Einzelhändlern, auf der Grundlage von präskriptiven und prädiktiven datengesteuerten Ergebnissen zu handeln, um mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Bitte besuchen Sie Sensormatic Solutions oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unserem YouTube-Kanal.

Über Zliide

Zliide konzentriert sich darauf, ein digitales und modernes Erlebnis für die Verbraucher zu ermöglichen und gleichzeitig einen klaren ROI für die Einzelhändler zu schaffen. Besuchen Sie Zliide oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

