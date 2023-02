Britvic plc: Transaction in Own Shares -2

DJ Transaction in Own Shares

Transactions in Own Securities

21st February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 20th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 820.00p Lowest price paid per share (pence): 814.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 818.09p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:10:56 GBp 185 816.50 XLON xb49wRfuSUSDV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:14:27 GBp 185 816.00 XLON xb49wRfuUx5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:16:06 GBp 185 815.50 XLON xb49wRfuH6Z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:29:28 GBp 1,205 815.50 XLON xb49wRfueGj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:29:28 GBp 550 815.50 XLON xb49wRfueGk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:29:28 GBp 185 815.00 XLON xb49wRfueGw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:29:58 GBp 185 815.00 XLON xb49wRfueyS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:29:58 GBp 408 816.00 XLON xb49wRfueyU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:37:03 GBp 650 816.00 XLON xb49wRfukMM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:41:08 GBp 172 816.00 XLON xb49wRfuWHv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:43:00 GBp 201 816.00 XLON xb49wRfuZRd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:43:00 GBp 163 816.00 XLON xb49wRfuZRf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:46:40 GBp 285 815.50 XLON xb49wRfuYne BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:46:41 GBp 306 815.00 XLON xb49wRfuYnY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 08:50:25 GBp 181 814.00 XLON xb49wRfuax6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:07:23 GBp 8 816.00 XLON xb49wRfuUSD7d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:07:23 GBp 7 816.00 XLON xb49wRfuUSD7f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:07:23 GBp 1 816.00 XLON xb49wRfuUSD7h BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:12:39 GBp 204 816.00 XLON xb49wRfumPS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:16:19 GBp 274 816.00 XLON xb49wRfuoVK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:16:19 GBp 550 816.00 XLON xb49wRfuoVM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:16:19 GBp 238 815.50 XLON xb49wRfuoVT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:18:28 GBp 277 816.00 XLON xb49wRfurSG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:24:08 GBp 234 816.00 XLON xb49wRfUSD9OS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:24:08 GBp 233 816.00 XLON xb49wRfUSD9RY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:25:54 GBp 278 815.50 XLON xb49wRfUSD8U8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 09:25:54 GBp 289 815.50 XLON xb49wRfUSD8UF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 10:13:03 GBp 405 819.00 XLON xb49wRfUSDJT5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 10:21:40 GBp 282 818.00 XLON xb49wRfUSDNnG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 10:22:30 GBp 702 818.00 XLON xb49wRfUSDMIf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 10:22:30 GBp 44 817.50 XLON xb49wRfUSDMIl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 10:22:30 GBp 244 817.50 XLON xb49wRfUSDMIn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:00:52 GBp 142 819.00 XLON xb49wRfUSDzcX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:00:52 GBp 185 819.50 XLON xb49wRfUSDzcY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:00:52 GBp 107 819.50 XLON xb49wRfUSDzdO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:00:52 GBp 370 819.50 XLON xb49wRfUSDzdQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:06:41 GBp 204 819.00 XLON xb49wRfUSDnOC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:07:21 GBp 2,336 819.00 XLON xb49wRfUSDn0T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:07:21 GBp 148 819.00 XLON xb49wRfUSDn0V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:07:21 GBp 179 819.00 XLON xb49wRfUSDn31 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:07:21 GBp 430 819.00 XLON xb49wRfUSDn33 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:07:21 GBp 205 819.00 XLON xb49wRfUSDn3M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:18:14 GBp 212 818.50 XLON xb49wRfUSDtg9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:19:51 GBp 64 819.50 XLON xb49wRfUSDsn5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:19:51 GBp 412 819.50 XLON xb49wRfUSDsnL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:19:53 GBp 237 819.50 XLON xb49wRfUSDss8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:19:53 GBp 3 819.50 XLON xb49wRfUSDssA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:24:28 GBp 45 819.50 XLON xb49wRf@B@I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:24:28 GBp 100 819.50 XLON xb49wRf@B@K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:24:28 GBp 47 819.50 XLON xb49wRf@B@M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:24:28 GBp 48 819.50 XLON xb49wRf@B@O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:24:28 GBp 6 819.50 XLON xb49wRf@B@T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:28:12 GBp 150 819.50 XLON xb49wRf@CRn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:31:00 GBp 261 819.50 XLON xb49wRf@FCI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:32:18 GBp 382 818.50 XLON xb49wRf@EPY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:45:14 GBp 185 817.50 XLON xb49wRf@70P BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:45:14 GBp 213 817.50 XLON xb49wRf@70S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 11:55:03 GBp 223 817.00 XLON xb49wRf@RX5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:02:23 GBp 258 816.50 XLON xb49wRf@US6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:02:23 GBp 257 817.00 XLON xb49wRf@USE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:02:35 GBp 50 816.00 XLON xb49wRf@U24 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:02:36 GBp 301 817.00 XLON xb49wRf@U2i BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:22:20 GBp 224 817.50 XLON xb49wRf@gUx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:31:09 GBp 1 817.50 XLON xb49wRf@kBb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:40:12 GBp 2 817.50 XLON xb49wRf@Yip BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:40:28 GBp 2 817.50 XLON xb49wRf@Yco BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:40:58 GBp 6 817.50 XLON xb49wRf@bTu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:45:45 GBp 185 818.00 XLON xb49wRf@dUSDO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 12:59:20 GBp 264 817.50 XLON xb49wRf@ynd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 13:45:04 GBp 8 818.00 XLON xb49wRfz7l3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 13:45:13 GBp 178 818.00 XLON xb49wRfz7ZQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 13:50:46 GBp 370 817.50 XLON xb49wRfzR5y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:03:59 GBp 386 817.50 XLON xb49wRfzI1B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:09:38 GBp 51 818.00 XLON xb49wRfzM2f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:09:38 GBp 325 818.00 XLON xb49wRfzM2l BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:09:50 GBp 700 818.00 XLON xb49wRfzMvf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:09:50 GBp 700 818.00 XLON xb49wRfzMvh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:09:59 GBp 681 818.00 XLON xb49wRfzMsI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:03 GBp 700 818.00 XLON xb49wRfzMgf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:03 GBp 700 818.00 XLON xb49wRfzMgh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:03 GBp 700 818.00 XLON xb49wRfzMgj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:32 GBp 394 818.00 XLON xb49wRfzMal BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:32 GBp 35 818.00 XLON xb49wRfzMan BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:32 GBp 445 818.00 XLON xb49wRfzMav

BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:33 GBp 408 818.00 XLON xb49wRfzMbk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:33 GBp 139 818.00 XLON xb49wRfzfQJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:40 GBp 20 818.00 XLON xb49wRfzfTW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:54 GBp 427 818.00 XLON xb49wRfzf9b BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:54 GBp 426 818.00 XLON xb49wRfzf9n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:10:54 GBp 421 818.00 XLON xb49wRfzfEV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:11:09 GBp 282 818.00 XLON xb49wRfzfvs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:11:09 GBp 271 818.00 XLON xb49wRfzfvy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:25:27 GBp 185 818.00 XLON xb49wRfzXb8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:38:43 GBp 454 819.00 XLON xb49wRfzxbK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:38:43 GBp 36 819.00 XLON xb49wRfzxbM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:38:43 GBp 346 818.50 XLON xb49wRfzxa3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:38:43 GBp 1 818.50 XLON xb49wRfzxak BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:38:43 GBp 2,284 819.00 XLON xb49wRfzxaX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:39:58 GBp 442 818.50 XLON xb49wRfzzQY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:44:12 GBp 292 818.50 XLON xb49wRfz@4F BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:46:42 GBp 185 818.50 XLON xb49wRfzmFa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:59:56 GBp 354 819.00 XLON xb49wRfyBbr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 14:59:56 GBp 42 819.00 XLON xb49wRfyBbt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:00:30 GBp 393 819.00 XLON xb49wRfyAUSDUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:00:30 GBp 402 819.00 XLON xb49wRfyAUSD9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:00:30 GBp 395 819.00 XLON xb49wRfyAUSDG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:08:06 GBp 362 818.50 XLON xb49wRfy1@8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:29:29 GBp 652 820.00 XLON xb49wRfyVWd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:29:29 GBp 185 820.00 XLON xb49wRfyVWW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:29:29 GBp 369 819.50 XLON xb49wRfyVXS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:29:30 GBp 40 819.00 XLON xb49wRfyVXs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:29:30 GBp 181 819.00 XLON xb49wRfyVXu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:29:42 GBp 531 819.00 XLON xb49wRfyUPA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:31:59 GBp 30 819.50 XLON xb49wRfyHzo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:48:35 GBp 188 819.50 XLON xb49wRfyhk@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:48:35 GBp 16 819.50 XLON xb49wRfyhkb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:48:35 GBp 11 819.50 XLON xb49wRfyhkd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:57:39 GBp 1,359 819.00 XLON xb49wRfyXIE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:57:39 GBp 1,448 820.00 XLON xb49wRfyXIK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:57:39 GBp 276 820.00 XLON xb49wRfyXIM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:57:39 GBp 332 820.00 XLON xb49wRfyXIO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:57:39 GBp 11 820.00 XLON xb49wRfyXIQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:57:39 GBp 150 820.00 XLON xb49wRfyXIS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:57:39 GBp 349 820.00 XLON xb49wRfyXIU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:59:31 GBp 1,017 819.00 XLON xb49wRfyWNP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Feb-2023 15:59:31 GBp 155 819.00 XLON xb49wRfyWNR

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

