London (ots/PRNewswire) -SAP-Datenspezialisten ermöglichen es Kunden, ihre Kosten zu senken und ihre IT-Agilität zu verbessernDie Proceed Group, ein auf die Verwaltung von SAP-Daten spezialisiertes Unternehmen, gab heute bekannt, dass Robert Reuben nach drei Jahren beim Unternehmen zum Managing Director ernannt worden ist. Gründer Nick Parkin wird sich nun darauf konzentrieren, Innovationen im gesamten Unternehmen voranzutreiben, die Entwicklung der Produktangebote von Proceed zu beschleunigen und den Kunden weiterhin die Vorteile seiner branchenführenden Erfahrung zu bieten.Robert trat der Proceed Group im Februar 2020 bei, um die Stilllegung der Altsysteme von Proceed zu leiten, und übernahm in jüngster Zeit die allgemeine Leitung des Vertriebs der Gruppe sowie die Verantwortung dafür, die Lösung "Proceed Cella" zum Erfolg zu führen. Bevor er zu Proceed kam, arbeitete er fünf Jahre lang für SAP und war verantwortlich für den Vertrieb seiner Datenbank-, Analyse- und Cloud-Lösungen, einschließlich SAP HANA und SAP Information Lifecycle Management verantwortlich. Zuvor war er 25 Jahre lang für IBM in vertrieblichen, technischen und geschäftsführenden Rollen tätig.Als Managing Director wird sich Robert darauf konzentrieren, das umfangreiche Wertversprechen zu realisieren, das die Proceed Group einem noch breiteren Kundenkreis anbieten wird, um die Akzeptanz von RISE mit SAP und S/4HANA zu beschleunigen und gleichzeitig Kosten zu minimieren sowie Kunden in die Lage zu versetzen, Nachhaltigkeit und IT-Agilität zu verbessern. Mit seiner Branchenerfahrung aus mehr als 30 Jahren und seinem tiefgehenden Verständnis für die Herausforderungen, denen Kunden bei kritischen Transformation gegenüberstehen, sieht Robert einer guten Zusammenarbeit mit vielen weiteren Unternehmen entgegen, um ihnen dabei zu helfen, von der Erfahrung von Proceed zu profitieren, die Allianzen von Proceed mit SAP und seinem weitläufigen Partnerumfeld weiter zu stärken und sicherzustellen, dass Proceed weiterhin eine spannende, lohnende und unterstützende Umgebung für seine Mitarbeiter bleibt.Nick Parkin, gründer der Proceed Group, kommentierte: "Seit über 20 Jahren arbeiten wir mit Hunderten von SAP-Kunden auf der ganzen Welt an Restrukturierung, Archivierung, Außerbetriebnahme, Content-Management und Datenschutz zusammen. Für unsere fortlaufenden Anstrengungen zur Unterstützung von Unternehmenstransformationen ist Robert ideal positioniert, um unsere Kunden bei ihrer Migration zu SAP RISE zu unterstützen und die Herausforderungen anzugehen, die Daten aus älteren Systemen mit sich bringen.Robert Reuben, managing director bei der Proceed Group, kommentierte: "Während Unternehmen sich den Herausforderungen und Chancen des nächsten Jahrzehnts stellen, wird es weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, den Wert von Daten zu maximieren. Der Fokus auf Nachhaltigkeit, Geschäftswert und Compliance wird Unternehmen dazu veranlassen, Daten mit minimalen finanziellen und ökologischen Auswirkungen zu verwalten. Ich freue mich, die Rolle des Managing Directors von Proceed zu übernehmen, um auf der Führungsposition aufzubauen, die Nick Parkin und das Team etabliert haben, und noch mehr Kunden dabei zu helfen, eine effektive Datenstrategie sowohl für SAP als auch für andere Anwendungsdaten zu implementieren, um kritische Ziele erreichen zu können".Informationen zur Proceed GroupDie Proceed Group ist ein führendes Spezialunternehmen für die Verwaltung von SAP-Daten und -Dokumenten und verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Betreuung von über 750 Kunden weltweit, um Kosten zu senken, IT-Leistung und Agilität zu verbessern und dabei die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Unser Beraterteam bietet Fachwissen in den Bereichen SAP-Datendimensionierung und -archivierung, Systemstilllegung, Content-Management und Datenschutz, während unsere Softwareprodukte wie Proceed Rightsizer und Proceed Cella die Gesamtprojekteffizienz verbessern und es Unternehmen ermöglichen, Kosten und Zeitaufwand weiter zu senken.