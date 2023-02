Die Umsatzerlöse der EVN verzeichneten im 1. Quartal 2022/23 einen Anstieg um 30,3 Prozent auf 1.174,3 Mio. Euro. Zurückzuführen sei dies vor allem auf Preiseffekte in der erneuerbaren Stromerzeugung, so das Unternehmen, zudem auch auf Bewertungseffekte aus Absicherungsgeschäften sowie höheren Absatzpreisen bei der EVN Wärme. Das EBITDA der EVN lag im 1. Quartal 2022/23 mit 281,7 Mio. Euro um 39,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das EBIT stieg um 55,3 Prozent auf 201,1 Mio. Euro. Das Konzernergebnis beläuft sich auf 149,4 Mio. Euro (+83,2 Prozent). Der Ausblick wurde bestätigt: Das Konzernergebnis soll in einer Bandbreite von etwa 190 Mio. bis 250 Mio. Euro liegen. Der Ergebnisbeitrag aus der Beteiligung an der Verbund AG für das ...

