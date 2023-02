Die Seitwärtsbewegung am oberen Ende der V-Umkehr hat sich bei der Apple-Aktie auch in der vergangenen Woche fortgesetzt. Rückblick: Nachdem die Kurse am 3. Januar auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni 2021 zurückgefallen waren, kam es anschließend zu einer Erholungsbewegung. Dabei hat die Apple-Aktie die Dezember-Verluste (-12,2%) wieder aufgeholt ...

