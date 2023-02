NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen bei einem Kursziel von 570 Pence auf "Neutral" belassen. Die Ertragsentwicklung sei solide, schrieb Analyst Raul Sinha am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Angesichts höherer Kosten rechnet er aber mit leicht sinkenden Gewinnprognosen für 2023. Der Experte bevorzugt weiterhin Standard Chartered./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2023 / 05:44 / GMT

GB0005405286