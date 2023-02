Wiesbaden - Knapp 80 Prozent der in Privathaushalten lebenden Menschen hierzulande sprechen ausschließlich Deutsch in den eigenen vier Wänden. Weitere 15 Prozent sind sogenannte Mehrsprachler, die zu Hause neben Deutsch noch mindestens eine weitere Sprache nutzen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Für knapp ein Drittel von dieser Gruppe ist Deutsch die vorwiegend gesprochene Sprache im Haushalt, gut zwei Drittel verständigen dagegen hauptsächlich mithilfe einer anderen Sprache. Die restlichen fünf Prozent der Gesamtbevölkerung sprechen im Haushalt kein Deutsch, sondern ausschließlich eine oder mehrere andere Sprachen. Die Angaben basieren auf Ergebnissen des Mikrozensus 2021. Unter den Personen, die zu Hause vorwiegend eine andere Sprache zur Kommunikation nutzen, ist Türkisch mit 15 Prozent die am häufigsten gesprochene Sprache.



Danach folgen Russisch (13 Prozent), Arabisch (zehn Prozent), Polnisch (sieben Prozent) und Englisch (sechs Prozent). Deutsch wird auch von vielen Personen mit Migrationshintergrund zur Kommunikation im eigenen Haushalt genutzt: So spricht knapp ein Drittel (32 Prozent) der rund 22,6 Millionen Personen mit Migrationshintergrund ausschließlich Deutsch zu Hause. Die Hälfte (50 Prozent) greift neben Deutsch noch auf mindestens eine weitere Sprache zur Verständigung mit Haushaltsangehörigen zurück. Weitere 18 Prozent der Personen mit Migrationshintergrund sprechen zu Hause ausschließlich eine oder mehrere andere Sprachen.



Mögliche Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland infolge des Krieges in der Ukraine sind in den Daten noch nicht abgebildet. Beim Mikrozensus wird jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland per Stichprobe befragt. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften der Befragten.

