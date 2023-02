Der DAX bewegte sich am Rosenmontag in einer recht engen Handelsspanne seitwärts. Am Ende des Tages ging er mit einem Mini-Minus von 0,03 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...