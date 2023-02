Der DAX zeigte sich am Vortag im sehr ruhigen Handel im Bereich von 15.500 Punkten. Im Tageshoch konnte der DAX 15.532 Punkte erreichen, drehte dann aber wieder nach unten ab und ging bei 15.477 Punkten aus dem Handel. Etwas tiefer als am Freitag mit 15.482 Punkten. Für den ruhigen Vortageshandel sorgten mangelnde Impulse aus New York. Die US-Börsen blieben am Vortag aufgrund eines Feiertages geschlossen und eröffnen erst am heutigen Dienstag wieder. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...