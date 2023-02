DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Steuereinnahmen steigen leicht im Januar

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Januar um 0,8 Prozent gestiegen, nachdem sie im Vormonat noch gesunken waren. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Der Anstieg war auf ein Plus von 2,1 Prozent bei den Gemeinschaftsteuern zurückzuführen", erklärte das Ministerium. "Die Einnahmen aus den beiden aufkommensstärksten Steuerarten, der Lohnsteuer sowie den Steuern vom Umsatz, verzeichneten erhebliche Zuwächse." Gegenübergestanden hätten dem Aufkommensrückgänge bei den übrigen Gemeinschaftsteuern, im Wesentlichen bei der Körperschaftsteuer, den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag sowie der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse.

Deutsche Exporte in Drittstaaten steigen im Januar leicht

Die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der EU sind im Januar leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis eines Frühindikators mitteilte, wuchsen die Ausfuhren in sogenannte Drittstaaten gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent auf 57,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Exporte um 2,4 Prozent.

Rehn: EZB muss Zinsen wohl über März hinaus anheben

EZB-Ratsmitglied Olli Rehn hat eindringlich vor einem zu frühen Nachlassen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die hohe Inflation gewarnt. Die EZB müsse vielmehr ihre Leitzinsen auch über März hinaus weiter "kontinuierlich" und "präventiv" anheben, um die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu halten, um so eine spätere "Schocktherapie" mit extremen Leitzinserhöhungen wie in den USA in den 1980er Jahren zu vermeiden, sagte Rehn im Interview mit der Börsen-Zeitung. Sein Blick richtete sich besonders auf die aktuellen Tarifrunden wie etwa in Deutschland im öffentlichen Dienst. Bei überzogenen Lohnerhöhungen müsse die EZB "notfalls noch stärker gegensteuern".

Verdi-Chef droht Bund und Kommunen mit Ausweitung von Warnstreiks

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat Verdi-Chef Frank Werneke mit einer Ausweitung der Streiks gedroht. "Nun stehen wir vor einer zweitägigen Verhandlungsrunde und erwarten, dass die öffentlichen Arbeitgeber die zurückliegenden Wochen genutzt haben, um substanzielle Vorschläge für eine Lösung des Tarifkonflikts auszuarbeiten", sagte Werneke der Rheinischen Post. "Alles andere wäre sehr enttäuschend und würde eine Ausweitung der Warnstreiks - insbesondere hinsichtlich der zeitlichen Dauer - nach sich ziehen."

CDU-Politiker: Ukraine soll mit Jets auch Ziele in Russland angreifen dürfen

Für den Fall, dass der Westen Kampfjets an Kiew liefert, soll der Ukraine nach Überzeugung des CDU-Außenpolitikers Roderich Kiesewetter nicht untersagt werden, damit auch Ziele auf russischem Boden anzugreifen. Im Nachrichtensender ntv erklärte er, zur Verteidigung der Ukraine könne es nötig sein, russisches Militär auf russischem Territorium zu bekämpfen. "Wir müssen uns in den nächsten Monaten darauf einstellen, dass die ukrainische Nation von Russland zerstört werden soll. Um das zu verhindern, müssen wir den Aufmarsch der russischen Truppen treffen", sagte er. "Ich spreche nicht von der Bombardierung russischer Städte, auch nicht von einem Systemwechsel, ich spreche davon, militärische Ziele nördlich der ukrainischen Grenze anzugreifen."

Kreml-Dokument beschreibt Pläne für russische Übernahme von Belarus - Presse

Russland hat einem Medienbericht zufolge offenbar Pläne für eine schrittweise Übernahme seines Nachbarlandes Belarus bis zum Jahr 2030. Das legt ein Dokument aus der Moskauer Präsidialverwaltung nahe, über das die Süddeutsche Zeitung berichtet und das gemeinsam mit dem WDR, dem NDR und neun weiteren Medien ausgewertet worden sei. Demnach wollen die Strategen von Russlands Präsident Wladimir Putin Belarus offenbar politisch, wirtschaftlich und militärisch unterwandern. Ziel wäre ein gemeinsamer Unionsstaat unter russischer Führung, wie die Zeitung unter Berufung auf das Dokument berichtet.

Ukraine-Krieg kostete Weltwirtschaft mehr als 1,6 Billionen USD

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Weltwirtschaft einer noch unveröffentlichten Studie zufolge im vergangenen Jahr "deutlich über 1-600 Milliarden US-Dollar" gekostet. Das berichtet die Rheinische Post und beruft sich auf eine Untersuchung des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). "Im Jahr 2023 können sich die weltweiten Produktionsausfälle auf nochmals rund 1.000 Milliarden US-Dollar belaufen", heißt es in der Studie. Bezugsgröße der IW-Modellrechnung sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP), berichtet die Zeitung.

Bericht: Ukraine hat erst 65 bis 75 Prozent der zugesagten schweren Waffen erhalten

Die Ukraine hat nach Angaben des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) mindestens ein Viertel der zugesagten schweren Waffen vom Westen noch nicht erhalten. "Die Geberländer haben bisher zwischen 65 und 75 Prozent der zugesagten schweren Waffen an die Ukraine geliefert", sagte IfW-Experte Andre Frank den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Noch größer sei der Verzug bei den Finanzhilfen der beiden größten Geldgeber USA und EU. "Bisher wurden nur etwa die Hälfte ihrer Zusagen ausgezahlt."

China laut Außenminister "zutiefst besorgt" über Ukraine-Konflikt

China ist laut Außenminister Qin Gang "zutiefst besorgt" über den Konflikt in der Ukraine. Dieser "verschärft" sich und "gerät sogar außer Kontrolle", sagte er in einer Rede zur globalen Sicherheit. Peking werde "mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um den Dialog und die Konsultation zu fördern, auf die Bedenken aller Parteien einzugehen und um nach gemeinsamer Sicherheit zu streben". Bezogen auf den bevorstehenden ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar sagte Qin, Peking werde "weiterhin Friedensgespräche fördern".

Drei Tote und 300 Verletzte bei neuen Erdbeben in der Türkei und Syrien

Zwei neue starke Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben am Montagabend die Katastrophenregion erschüttert. In der Türkei wurden mindestens drei Menschen getötet und 213 verletzt, wie Innenminister Süleyman Soylu mitteilte. Im Norden Syriens wurden nach Angaben der Hilfsorganisation Weißhelme mehr als 130 Menschen verletzt, mehrere schon beschädigte Häuser stürzten ein. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte den Bau von 200.000 neuen Wohnungen an.

UN-Sicherheitsrat "bestürzt" über Siedlungspolitik Israels

Der UN-Sicherheitsrat hat sich "bestürzt" über die Pläne der ultrarechten Regierung in Israel gezeigt, neun Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten rückwirkend zu legalisieren. Solche Maßnahmen würden "den Frieden behindern", hieß es in einer Erklärung des Gremiums. "Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass die anhaltenden israelischen Siedlungsaktivitäten die Lebensfähigkeit der Zweistaatenlösung in gefährlicher Weise gefährden." Die von allen 15 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats unterstützte Erklärung hat nicht die bindende Kraft einer Resolution.

Taiwan kündigt Ausbau militärischer Verbindungen zu den USA an

Taiwan will seine militärischen Verbindungen zu den USA weiter ausbauen. "Taiwan und die USA stärken weiter den militärischen Austausch", sagte Präsidentin Tsai Ing-wen nach einem Treffen mit US-Parlamentariern in Taipeh. In Zukunft werde Taiwan "noch aktiver mit den USA und anderen demokratischen Partnern zusammenarbeiten, um globalen Herausforderungen wie autoritärem Expansionismus und dem Klimawandel zu begegnen".

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Jan Handelsbilanz Überschuss 3,118 Mrd CHF

Schweiz Jan Exporte 22,551 Mrd CHF

Schweiz Jan Importe 19,433 Mrd CHF

