Oldenburg (ots) -Als einer der führenden Anbieter im Bereich des Dienstrad-Leasings kennt mein-dienstrad.de alle neuen Entwicklungen auf dem Markt genau und passt sich den Bedürfnissen der Kunden kontinuierlich an. Um diesem Anspruch weiterhin gerecht zu werden, wurde nun auch die Webpräsenz sorgfältig technisch, inhaltlich und optisch überarbeitet. Entstanden ist eine informative, intuitiv bedienbare Webseite im modernen, cleanen Design, die auch in puncto Sicherheit hohen Standards entspricht."Unsere neue Homepage ist nicht nur ein weiterer Meilenstein in unserer Entwicklung. Mit der Webseite schaffen wir auch die Basis für viele neue Projekte, die wir geplant haben", erklärt Marcel Nothnagel, Geschäftsführer von mein-dienstrad.de. "Unsere Kunden können sich auf eine noch einfachere Bedienung, noch gezieltere Informationen und viele weitere Features freuen."Neue Webseite entspricht modernsten Anforderungen"Keep it smart & simple" - dieses einfache Prinzip liegt der neuen Webseite (https://www.mein-dienstrad.de/) zugrunde. Bereits das cleane Design mit dezenten, aber modernen Farben verbessert die Übersicht und Navigation auf der Webseite. Dynamische Inhalte sowie Videocontent lockern den Look auf und leiten das Auge. Die Menüleiste wurde um einige, weitere Punkte ergänzt, sodass relevante Inhalte noch schneller gefunden werden können.Mit einem Klick gelangen die Nutzer zum Beispiel zum Leasing-Rechner, der schnell und einfach über die finanziellen Vorteile des Dienstrad-Leasings informiert. Neu hinzugekommen ist der Menüpunkt zum Thema "Kommunen". Diese öffnen sich immer mehr für das Dienstrad-Leasing und mein-dienstrad.de stellt unter dem eigenen Reiter zahlreiche Informationen zu genau diesem Thema bereit. Zwar sind öffentliche Ausschreibungen weiterhin eine große Herausforderung, da hier häufig andere Anforderungen gestellt werden als in der freien Wirtschaft. Die bereits bestehende, gute Zusammenarbeit mit einem Bundesland zeigt aber, wie gut das Oldenburger Unternehmen darin ist, auch individuelle Wünsche umzusetzen. Mit der neuen Webseite rückt dieser Bereich nun stärker in den Fokus, denn natürlich ist mein-dienstrad.de auch in Zukunft an Kooperationen mit Städten und Kommunen interessiert.Persönlich und nah auch onlinemein-dienstrad.de legt großen Wert auf die persönliche Beziehung zu den Kunden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen weltweit agierenden Konzern oder ein mittelständisches Unternehmen handelt. Ein Key-Account-Manager bleibt dauerhaft der persönliche Ansprechpartner.Nahbar und persönlich zeigt sich der Anbieter für Dienstrad-Leasing auch auf der eigenen Homepage. Die "Über uns"-Seite wurde komplett überarbeitet und verleiht dem Unternehmen dank der vielen Fotos nun ein sehr persönliches Gesicht."Unseren Kunden fällt das neue Design der Webseite natürlich als Erstes auf. Aber selbstverständlich wurde nicht nur der Look aufgefrischt. Auch in puncto Sicherheit entspricht unsere Webseite hohen Standards", ergänzt Nothnagel. Nach dem Go-Live der neuen Webseite geht wenige Tage später das neue Support-Center online. Dieses richtet sich an bereits teilnehmende Kunden und alle am Dienstrad-Leasing Interessierten. Es bietet rund um die Uhr einen schnellen und umfassenden Service, indem es übergeordnete als auch spezielle Fragen beantwortet. Alle, die noch nicht dienstradeln, erhalten auf der FAQ-Seite grundlegende Informationen. Bereits bestehende Kunden von mein-dienstrad.de gelangen über einen speziellen Filter zu ihrem konkreten Anliegen. Bei Bedarf kann von hieraus die Hotline kontaktiert oder eine Anfrage an die entsprechende Fachabteilung gestellt werden. So wird gewährleistet, dass kein Anliegen offenbleibt und jede Frage schnell und unkompliziert beantwortet werden kann.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de