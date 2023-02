Mannheim (ots) -Seit 2021 erweitert die INTER stetig ihr Angebot auf dem nachhaltigen Marktplatz bessergrün. Neben Produkten im Bereich Krankenzusatz und Komposit geht die INTER nun auch mit der Sparte Leben an den Start: Ab sofort kann die fondsgebundene Rentenversicherung INTER MeinLeben® Privatrente in der Variante bessergrün abgeschlossen werden."Nachdem wir mit unseren Produkten bereits in zwei Sparten bei bessergrün vertreten sind, freuen wir uns, interessierten Kunden jetzt auch in der Lebensversicherungssparte ein passendes Angebot mit nachhaltigem Mehrwert anbieten zu können", sagt INTER-Vertriebsvorstand Michael Schillinger. "Mit der INTER MeinLeben® Privatrente haben Kunden die Möglichkeit, über die Fondsstrategie 'Welt Nachhaltigkeit' ihren Vermögensaufbau renditestark und nachhaltig zugleich zu gestalten. Mit der Variante bessergrün unterstützen wir die Kunden dabei, gleichzeitig etwas zu ökologischen Projekten beizutragen."Für jeden Neuvertrag entrichten die Partner der bessergrün GmbH eine Lizenzgebühr, die dann in die Finanzierung ökologischer Projekte fließt - z. B. zur Wiederaufforstung geschädigter Wälder. Die Beiträge der Kunden werden in nachhaltige Kapitalanlagen investiert - wie in den Ökovision Classic mit Expertenbeirat oder in streng selektierten ETFs nach Kriterien des Socially Responsible Investment. Die Variante bessergrün kann ab sofort über alle Vertriebswege abgeschlossen werden.Über die bessergrün GmbHDie bessergrün GmbH ist ein Marktplatz für nachhaltige Finanzdienstleistungen, Versicherungen und komplementäre Dienstleistungen in Deutschland. Die Produktpartner von bessergrün übernehmen mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ökologische und soziale Verantwortung. Alle Partner, die ihre Produkte auf bessergrün präsentieren, müssen strenge Kriterien erfüllen - besonders bei den Kapitalanlagen.Über die INTER VersicherungsgruppeDie INTER Versicherungsgruppe ist ein unabhängiger Versicherungskonzern mit Sitz in Mannheim, der eine umfassende Produktpalette für Privat- und Gewerbekunden anbietet. Bei all ihrem Handeln behält sie nicht nur wirtschaftliche Aspekte im Auge, sondern auch die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen.Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationTamara Mertesheimer(0621) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/5445945