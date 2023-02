Berlin (ots) -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert, die Pipeline von Rostock nach Schwedt möglichst schnell auszubauen.Woidke sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, das sei der wichtigste Punkt mit Blick auf die Auslastung der PCK Raffinerie in Schwedt: "Da geht es um 400 Millionen Euro, die hat der Bund bereit gestellt, daran muss jetzt dringend gearbeitet werden - mit Hochdruck. Denn wenn diese Pipeline-Ertüchtigung durchgeführt ist, können allein aus Rostock 75 Prozent geliefert werden."Der SPD-Politiker verwies in diesem Zusammenhang auch darauf, dass es sich nicht um einen Neubau handele und deutlich unkomplizierter sei als der Neubau einer Pipeline: "Aber es muss jetzt begonnen werden. Das ist, was die Menschen erwarten in der Region."Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Raffinerie erst 2025 wieder eine Auslastung von 75 Prozent erreicht. Das hat Staatssekretär Kellner vom Bundeswirtschaftsministerium gestern gesagt.Das gesamte Interview zum Nachhören:https://ots.de/JJvvxrPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5445955