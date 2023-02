EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Fressnapf verlängert Vertrag und Digital-Partnerschaft mit q.beyond bis Ende 2026



21.02.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fressnapf verlängert Vertrag und Digital-Partnerschaft mit q.beyond bis Ende 2026 Leistungspaket umfasst Consulting, Applikations- und Cloud-Services

Digital-Partnerschaft für zahlreiche neue Mitarbeiter- und Kundenservices

Europaweite Filialservices über q.beyond Köln, 21. Februar 2023 - Die Fressnapf-Gruppe, Europas größtes Unternehmen für Heimtierbedarf, hat den bestehenden Rahmenvertrag mit dem IT-Dienstleister q.beyond sowie die Partnerschaft rund um die digitale Entwicklung des Unternehmens um vier Jahre bis Ende 2026 verlängert. Er umfasst zahlreiche Leistungen, von der Beratung über Applikations- bis zu IT-Infrastruktur-Services. Zu den Bestandteilen gehören zum Beispiel die Bereitstellung der SAP-Systeme in der HANA Enterprise Cloud über Microsoft Azure, die dazugehörigen Application-Management-Services sowie umfassende Unterstützung bei der derzeitigen Digitalisierungsoffensive von Fressnapf. Von SAP bis zu neuen digitalen Services Im SAP-Umfeld wird q.beyond über die bisherigen Leistungen hinaus auch wesentliche Zukunftsentwicklungen begleiten, vor allem über Beratungsleistungen. Dies betrifft zum Beispiel die Umstellung auf SAP RISE oder zukünftig die Migration auf SAP S/4HANA. Auch beim Transfer weiterer Applikationen hin zu Microsoft Azure greift Fressnapf auf die Consulting- und Application-Management-Services von q.beyond zurück. Für die in allen Fressnapf-Filialen im Einsatz befindlichen Kassensysteme von GK Software wird q.beyond weiterhin europaweit das Incident- und Application-Management betreiben. Dies deckt die rund 1.800 Fressnapf-Märkte in elf europäischen Ländern ab. Darüber hinaus stellt q.beyond für die gesamte Applikationslandschaft in allen Filialen den User-Helpdesk in sechs Sprachen bereit. Für den IT-Cloud-Betrieb wird Fressnapf auch in den kommenden Jahren auf die Leistungen aus den zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren von q.beyond zurückgreifen, um über stabile und hochverfügbare Ressourcen zu verfügen, bei denen die Daten garantiert in Deutschland verbleiben. Dabei erhält Fressnapf eine gesteigerte Flexibilität beim Auf- und Abschalten von IT-Kapazitäten. Dies ist insbesondere im Einzelhandel ein wichtiges Thema, wenn zum Beispiel bei Sonderaktionen vorübergehend zusätzliche Ressourcen benötigt werden. Digitalisierungsoffensive bei Fressnapf "Mit q.beyond haben wir nun auch in den kommenden Jahren einen IT-Service-Partner an unserer Seite, der die Prozesse von Fressnapf und unserer Branche bis ins Detail kennt", freut sich Benjamin Beinroth, CIO der Fressnapf Holding SE. "q.beyond ist für uns ein strategischer Partner, der unser Unternehmen sowohl von der Business-Seite als auch technologisch versteht. Zudem begegnet uns q.beyond immer auf Augenhöhe, da sich das Unternehmen auf den Mittelstand fokussiert." "Den energischen Expansionskurs von Fressnapf wird q.beyond auch in Zukunft durch breitgefächerte Services unterstützen", sagt q.beyond CEO Jürgen Hermann. "Diese reichen von Infrastruktur- und Connectivity-Lösungen über Anwendungsservices bis zur strategischen Beratung." "Dadurch machen wir es Fressnapf nicht nur leichter, in neue Länder zu expandieren", ergänzt Thies Rixen, COO bei q.beyond und ab 1. April neuer CEO des Unternehmens. "Wir sind zugleich strategischer Partner für die zahlreichen innovativen Lösungen, die Fressnapf derzeit mit hohem Tempo realisiert." Neue digitale Services - verbesserte Leistungen Im Rahmen seiner Digitalisierungsoffensive entwickelt Fressnapf eine Vielzahl neuer digitaler Kunden- und Mitarbeiter-Services. Dazu gehört etwa die Mitarbeiter-App Mia oder auch eine neue Mobile-Payment-Plattform. Diese wird es Fressnapf-Endkunden demnächst ermöglichen, Zahlungen direkt aus der Fressnapf-App zu tätigen. Bei den zahlreichen neuen digitalen Fressnapf-Services unterstützt q.beyond in verschiedenen Projektphasen: vom Consulting, der Implementierung seitens Software-Entwicklern und -Architekten über Anwendungsservices bis zum Betrieb. Die nun verlängerte Vereinbarung zwischen Fressnapf und q.beyond deckt zudem die gestiegenen Anforderungen im Bereich der Connectivity und Vernetzung der Fressnapf-Filialen und -Endkunden ab. Hier stellt q.beyond insbesondere höhere Service-Levels bei der Erreichbarkeit, Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und den Reaktionszeiten sicher, damit die neuen digitalen Services des Unternehmens flüssig, schnell und sicher ablaufen. Dies beinhaltet unter anderem die Anbindungen der Filialen an die Fressnapf-Zentrale über SD-WAN-Netzwerktechnologien.





Unternehmensprofil der Fressnapf-Gruppe

Die Fressnapf Holding SE ist Europas Nummer Eins im Heimtierbedarf. Rund 1.800 moderne Märkte in elf europäischen Ländern bieten ein flächendeckendes, kompetentes Netz für Tierfreunde und Tierhalter von Dänemark bis Italien. In den Märkten finden die Kunden neben Tiernahrung auch umfangreiches Zubehör und Serviceangebote. Die Fressnapf-Gruppe bietet außerdem ein umfangreiches Sortiment an exklusiven Marken in allen Preisbereichen. Mehr als 11.000 Menschen aus über 50 Nationen arbeiten für die Fressnapf-Gruppe und sorgen Tag für Tag dafür, das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher zu machen.





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.





Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669 8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

21.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com