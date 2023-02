Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag nahezu unbewegt geschlossen, der ATX fiel leicht um 0,2%, auch das europäische Umfeld fand keine klare Richtung. Es war das erwartungsgemäß ruhige und impulsarme Geschäft, der Datenkalender war zu Wochenbeginn nur spärlich gefüllt und durch den Feiertag in den USA fehlten die Impulse aus Übersee. Einzige signifikante Meldung war das Verbrauchervertrauen in der Eurozone, das sich im Februar wie von den Volkswirten erwartet den fünften Monat in Folge verbessert hat. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb dünn, in den Fokus rückte zu Wochenbeginn die Raiffeisen Bank International, die einen Kursrutsch von 7,3% hinnehmen musste. Die Bank ist ...

