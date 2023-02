Die Anlage im niederösterreichischen Grafenwörth hat eine Leistung von 24,5 Megawatt. Sie steht auf der Wasseroberfläche von zwei Seen in einer ehemaligen Sand- und Kiesgrube und hat eine Fläche von rund 14 Hektar.Das Baywa-re-Tocherunternehmen Ecowind hat gemeinsam mit dem österreichischen Energieversorger EVN eine Floating-Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 24,5 Megawatt in Betrieb genommen. Sie sei die viertgrößte Floating-Photovoltaik-Anlage in Europa nach drei Projekten in den Niederlanden, die ebenfalls von Baywa re errichtet wurden. Die rund 45.000 Solarmodule wurden innerhalb zehn ...

