FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen von Engie haben am Dienstag eine gute Anlegerstimmung im gesamten Versorgersektor zur Folge. Während die Aktien von Engie in Paris um 4 Prozent zulegten, stiegen am deutschen Markt RWE um 2,1 Prozent an die Dax -Spitze, die Papiere von Eon gewannen 0,9 Prozent.

Auch an der Londoner Börse legten Aktien wie Centrica , National Grid und United Utilities jeweils um mehr als ein Prozent zu. Auf dem europäischen Sektortableau lagen folglich die Versorger mit plus 0,8 Prozent an der Spitze, der Subindex erreicht den höchsten Stand seit Mitte Dezember.

Analyst Vincent Ayral von JPMorgan nannte den operativen Gewinn von Engie im Energiehandel von 2,6 Milliarden Euro "außergewöhnlich". Im Vergleich zum Vorjahr habe sich diese Kennziffer mehr als verfünffacht. Auch das Geschäft mit erneuerbarer Energie sei sehr profitabel gewesen und habe von einer stark gestiegenen Produktionsleistung profitiert. Die Übertragbarkeit der Zahlen auf RWE hält der Experte indes für begrenzt, weil RWE bereits Ende Januar Zahlen veröffentlicht habe./bek/jha/

