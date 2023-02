Northern Star Resources Limited (ISIN: AU000000NST8) hatte bereits einen Blick in die Q4 Verkaufszahlen werfen lassen. Das sah auf Quartalsbasis eigentlich recht ordentlich aus -> Northern Star - Goldverkäufe steigen an, aber wieder auf Kurs? Jetzt hat Northern Star Resources Limited das Finanzergebniss für das am 31. Dezember 2022 beendete Halbjahr veröffentlicht. Wir sehen einen deutlichen Gewinnrückgang verglichen mit dem Vorjahresergebnis! Was ist da los? Produktion stimmt, Umsatz ist sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...