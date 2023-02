Wien, Berlin und Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) -Mit der Einführung der neuen User-Centric Services fördert ADOIT 16.0 die zielgerichtete Arbeit an der Unternehmensarchitektur und öffnet EAM für die gesamte Organisation. So können alle Beteiligten mühelos dazu beitragen, den Wandel im Unternehmen voranzutreiben.BOC Group (https://www.boc-group.com/de?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_16.0) veröffentlicht heute die neueste Version von ADOIT 16.0 (https://www.boc-group.com/de/adoit/whats-new/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_16.0), die eine völlig neue Art der Zusammenarbeit ermöglicht und es allen Anwender:innen - egal ob Anfänger:in oder Profi - erleichtert, sich an Transformationsinitiativen zu beteiligen und schnell aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Die neuen User-Centric Services bieten eine innovative Möglichkeit, gängige EAM-Anwendungsfälle pragmatisch, fokussiert und kollaborativ zu lösen. Sie ermöglichen es den verschiedenen Interessengruppen, effektiv zusammenzuarbeiten, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und in nur wenigen Schritten einen greifbaren Geschäftswert zu generieren.Application Investment Planning, das erste von vielen derartigen Services, konzentriert sich auf die Rationalisierung von Anwendungsportfolio-Bewertungen, erleichtert den Prozess der Strategiedefinition und leitet Benutzer:innen an, wie sie den Wert ihrer Applikationen maximieren können.Christoph Moser, ADOIT Produktmanager kommentiert: "ADOIT 16.0 schlägt ein neues Kapitel der Architekturarbeit auf. Die neue Version bietet die perfekte Grundlage für kollaboratives, zielgerichtetes EAM und ermöglicht nicht nur eine schnelle Transformation, sondern verwandelt Unternehmensarchitekturen zudem in einen echten Katalysator für Innovation und Wachstum im Unternehmen."Moser weiter: "Von bemerkenswerten Coworking-Updates bis hin zu erstaunlichen neuen Machine-Learning-Funktionen bietet diese ADOIT Version einen enormen Mehrwert, wenn es darum geht, die Transformation in Unternehmen zu demokratisieren und EAM unternehmensweit einzusetzen. Wir können es kaum erwarten, das neue Application Investment Planning und viele andere Services, die bald folgen werden, im Einsatz zu sehen."Einen detaillierten Einblick in das neueste Release finden Sie auf der Website der BOC Group (https://www.boc-group.com/de/adoit/whats-new/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_16.0).BOC Group empfiehlt allen Interessent:innen, ADOIT 16.0 mit der kostenlosen ADOIT:Community Edition (https://www.adoit-community.com/de/account-registration/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_16.0) auszuprobieren und die neuesten Updates live zu erleben.Über BOC GroupBOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.Zu den weltweiten Kunden von ADOIT zählen Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, Vienna International Airport und viele andere.gerhard.schweng@boc-group.comalexander.klaehn@boc-de.comsandro.gerussi@boc-ch.comKontakte:BOC ÖsterreichMag. Gerhard SchwengMarket Development Manager+43-1-905 10 81-0gerhard.schweng@boc-group.comBOC DeutschlandAlexander KlähnSales Manager+49-(0)30-2269-2523alexander.klaehn@boc-de.comBOC SchweizSandro GerussiBusiness Development Manager+41-52-26 03 75-0sandro.gerussi@boc-ch.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1984109/BOC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/boc-group-veroffentlicht-das-neue-adoit-16-0-mit-bahnbrechenden-updates-fur-zusammenarbeit-und-anwendungsorientiertes-eam-301751541.htmlOriginal-Content von: BOC Products & Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141722/5446093