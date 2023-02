Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/03: Do&Co High, 6B47 sucht Investoren, Chat-Debakel, Angriff auf Privatanleger, Trauer um Jens TschebullDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/03 geht es um Do&Co auf All-time-High-Niveau, um spannende News und 600 Mio. rund um den Immobilienentwickler 6B47, der Investoren sucht. Weiters gibt es News zu Andritz, Valneva, Kontron und Research zu Palfinger, voestalpine. Und dann trauere ich um Jens Tschebull, er hatte mich Quereinsteiger beim WirtschaftsBlatt seinerzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...