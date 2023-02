Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 08/23Donnerstag, 23.02.Bitte Zeitkorrekturen beachten:22.35 ZDF Magazin Royale(vom 19.2.2023)23.10 Aurel OriginalSchwarz Rot Wurst(von 22.15 Uhr)23.35 Game Two #280Videospielmagazin0.05 MAITHINK X - Die ShowKopfball - Hirnschäden durch (Kinder-) Fußball!0.35 Rod KnockSchnäppchen1.00 Rod KnockNotlügen1.25 Rod KnockDer Sonne entgegen1.50 Rod KnockPokerface2.20 Rod KnockDunkle Zeiten2.50 Rod KnockVerrat3.20 Rod KnockAbschied3.55 Rod KnockNeuer Tag4.20 The Bank HackerNew Level5.10 The Bank HackerMenschenfänger5.55 The Bank Hacker-6.40 FrankfurtFreitag, 24.02.Bitte Programmänderung beachten:6.40 MAITHINK X - Die ShowKopfball - Hirnschäden durch (Kinder-) Fußball!Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 30.10.2022)Deutschland 2022(Die Sendung "ZDF Magazin Royale - Ehrenfeld Intergalactic" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5446122