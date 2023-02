Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech gibt Gas, was die Entwicklung der weiteren Pipeline angeht. BioNTech rechnet damit, noch vor 2030 eine für größere Patientengruppen zugängliche Impfung gegen Krebs auf den Markt zu bringen. Entsprechende klinischen Studien, die in Großbritannien durchgeführt werden sollen, sollen noch im laufenden Jahr starten.Die in Großbritannien vereinbarten klinischen Studien an tausenden Patienten sollen noch in diesem Jahr beginnen, berichtete der Spiegel am Sonntag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...