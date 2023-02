DJ Brenntag verknüpft neue Kreditfazilität über 1,5 Mrd EUR mit ESG-Zielen

FRANKFURT (Dow Jones)--Brenntag hat eine neue Kreditfazilität über 1,5 Milliarden Euro abgeschlossen und die Zinskonditionen erstmalig an das Erreichen von ESG-Zielen geknüpft. Sie hat fünf Jahre Laufzeit und ersetzt eine im Januar 2024 auslaufende Fazilität in ähnlicher Höhe, wie der Chemikalienhändler mitteilte. Die neue Fazilität besteht aus zwei variablen Kreditlinien: Eine ist in verschiedenen Währungen ausnutzbar und hat ein Volumen von 1 Milliarde Euro, die andere beläuft sich auf 525 Millionen Dollar.

Die Zinskonditionen hängen von Brenntags Fortschritt bei seinen ESG-Strategiezielen für das Jahr 2030 im Hinblick auf Reduktion der Treibhausgas-Emissionen (Scope 1 und 2), weitere Erhöhung der Arbeitssicherheit und Steigerung des Anteils weiblicher Mitarbeitender auf unterschiedlichen Management-Ebenen ab. Bei einer Verbesserung der Kennzahlen sinken die Kreditzinsen, bei Nicht-Erreichen der gesteckten Ziele werden höhere Kreditzinsen fällig.

