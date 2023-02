Elz (ots) -Dustin Müller ist der Geschäftsführer der JobAdvertiser PMR GmbH, der verschiedene Recruiting-Agenturen angehören. Gemeinsam mit seinem Team aus erfahrenen Marketing-Profis hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Unternehmen aus der Pflege- und Logistikbranche zu unterstützen. Im Folgenden hat der Recruiting-Experte verraten, wie Unternehmen die Resonanz auf ihre Stellenanzeigen deutlich erhöhen können.Viele Unternehmer der Logistikbranche haben aktuell unter dem allgemeinen Fachkräftemangel zu leiden: Trotz intensiver Suche finden sich meist einfach nicht mehr genügend Kraftfahrer, um die vorhandenen Stellen zu besetzen. "Derzeit haben wir eine ungewöhnliche Situation - wer als LKW-Fahrer den Job wechseln möchte, kann sich den Arbeitgeber förmlich aussuchen", berichtet Dustin Müller. "Daher müssen die Unternehmen heute proaktiv vorgehen und sich unter den Fachkräften bekannt machen, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels noch genügend qualifiziertes Personal für seinen Betrieb zu gewinnen." Recruiting-Experte Dustin Müller weiß genau, wie Unternehmen der Logistikbranche sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und verrät im Folgenden, mit welchen drei Lösungsansätzen die Betriebe wieder mehr Bewerbungen erhalten.1. Stellenanzeigen auf modernen Kanälen schaltenEin entscheidender Punkt bei der heutigen Mitarbeitergewinnung ist der Ort, an dem die Stellen veröffentlicht werden. Viele Unternehmen verlassen sich auch heute noch auf Stellenanzeigen in den Printmedien und bei der Agentur für Arbeit oder nutzen klassische Bewerberplattformen. Doch die relevanten Fachkräfte finden sich dort immer weniger - schließlich sind diese zumeist nicht aktiv auf der Suche. Das liegt mitunter auch daran, dass sie sich aufgrund der enormen Nachfrage heute aussuchen können, wo sie gern arbeiten würden. Hinzu kommt, dass sich die meisten Kräfte bereits in einer festen Anstellung befinden, grundsätzlich aber zu einem Wechsel bereit wären, wenn sich ihnen ein passendes Angebot bietet. Um diese Kräfte zu erreichen und von sich zu überzeugen, gilt es auf den für sie relevanten Plattformen aktiv zu werden - das sind heute vor allem die sozialen Medien. Auf Plattformen wie Facebook, Instagram und Co. sind die meisten Fahrer heute täglich unterwegs. Darum gilt es, sie genau dort proaktiv anzusprechen und davon zu überzeugen, der bessere Arbeitgeber zu sein.2. Den Bewerbungsprozess vereinfachenUm die Fahrer dann auch von einer Bewerbung zu überzeugen, muss auch der Bewerbungsprozess an sich möglichst hürdenfrei verlaufen. Statt auf ein Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis zu setzen, sollten Unternehmen mittels eines kurzen Fragebogens, der auch über das Smartphone simpel ausgefüllt werden kann, die wichtigsten Eckdaten erfragen - alles Weitere, lässt auch später klären. Schließlich sollte es im ersten Kontakt lediglich um ein kurzes Kennenlernen gehen, um zu sehen, ob Betrieb und Bewerber zueinander passen.3. Die eigene Reaktionszeit verbessernGerade in Zeiten der Digitalisierung des Bewerbungsprozesses ist es zudem wichtig, unverzüglich auf jede Bewerbung zu reagieren. Wer erst mehrere Bewerbungen sammelt oder sich erst nach mehreren Tagen zurückmeldet, läuft Gefahr, den Bewerber an ein anderes Unternehmen zu verlieren. Stattdessen gilt es, die Fahrer gar nicht erst warten zu lassen und sich schnellstmöglich zurückzumelden. So lässt sich die einmal angestoßene Bereitschaft der Interessenten zum Jobwechsel optimal nutzen, um die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Einstellung zu erhöhen und vorhandene Stellen wieder schneller zu besetzen.Sie sind Unternehmer in der Logistikbranche und wollen wieder deutlich mehr Bewerbungen von qualifiziertem Fachkräften erhalten? Melden Sie sich jetzt bei Dustin Müller von der JobAdvertiser PMR GmbH (https://www.mehr-kraftfahrer.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:JobAdvertiser PMR GmbHVertreten durch: Dustin Müllerwww.mehr-Kraftfahrer.deE-Mail: info@jobadvertiser.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Dustin Müller, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164493/5446190