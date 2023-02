Das Währungspaar EUR/USD zeigt sich am heutigen Dienstag weiter schwach und ist erneut unter den 50er-EMA im Tageschart bei 1,067 USD gefallen. Aktuell zeigt sich EUR/USD im Bereich von 1,065 USD tiefer. Das Währungspaar könnte vor weiteren Abgaben stehen. Diese bullische Tageskerze wird am heutigen Montag bisher kaum bestätigt. EUR/USD zeigt sich im bisherigen Handel nahezu unverändert im Bereich von 1,069 USD. Zu beachten ist dabei, dass in den ...

