Aixtron wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal am 28. Februar vorlegen. Es wird erwartet, dass die Umsätze am unteren Ende der Prognosespanne liegen werden, nachdem es aufgrund fehlender Exportlizenzen zu einigen Verschiebungen gekommen ist. Die Auftragslage ist weniger klar, aber die anhaltende Aktivität auf den Märkten für SiC, GaN und Optoelektronik sollte den Auftragseingang in der Mitte der Prognosespanne unterstützen. Der Auftragsbestand deutet dann auf ein starkes Wachstum im GJ23 hin. In Anbetracht der jüngsten Kursschwäche und eines bevorstehenden starken Q1 stuft AlsterResearch die Aktie auf KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 29,50 hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AIXTRON%20SE





